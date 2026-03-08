KZ
    03:21, 08 Наурыз 2026 | GMT +5

    Астана-Петропавл тас жолында автобус бұзылып, 49 жолаушы эвакуацияланды

    АСТАНА. KAZINFORM — Астана-Петропавл тасжолында жолаушылар мінген автобус бұзылып, 49 адам эвакуацияланды, деп хабарлайды Төтенше жағдайлар министрлігінің баспасөз қызметі.

    Астана-Петропавл тас жолында автобус бұзылып, 49 жолаушы эвакуацияланды
    Фото: Видеодан скрин

    Ақмола облысындағы Ақкөл қаласы мен Барап ауылы арасындағы автожол учаскесінде Бурабай — Қарағанды бағытымен келе жатқан автобустың қозғалтқышы бұзылып, жолаушылар жолда қалды.

    — ТЖМ қызметкерлері полицейлермен бірлесіп оқиға орнына жедел жетіп, 49 жолаушыны жылыту пунктіне жеткізді. Осыдан кейін жолаушыларды Қарағанды қаласына жеткізу үшін басқа автобусқа отырғызды, — делінген ақпаратта.

    ТЖМ алыс жолға шықпас бұрын ауа райы жағдайын ескеріп, көліктің техникалық жағдайын тексеруді ескертеді.

    Айта кетейік, 8 наурызда бірқатар өңірде ауа райына байланысты ескерту жасалды.

    Сондай-ақ «ҚазАвтоЖол» ҰК бірнеше өңірде көлік қозғалысына шектеу қойылғаны туралы хабарлады.

    Динара Маханова
