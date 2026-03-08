KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    00:55, 08 Наурыз 2026 | GMT +5

    Қазір елімізде қай жолдар жабық

    АСТАНА. KAZINFORM — «ҚазАвтоЖол» ҰК бірнеше өңірде көлік қозғалысына шектеу қойылғаны туралы хабарлады.

    закрыта дорога, метель, гололед, боран, жол жабық, көк тайғақ
    Фото: Әскербек Қаракөз / Kazinform

    Абай облысы:

    — 2026 жылғы 7 наурыз сағат 22:00-де Павлодар облысындағы ауа райының бұзылуына байланысты республикалық маңызы бар KAZ07 «ҚХР шекарасы — Майқапшағай — Зайсан қаласын айналып өту — Қалбатау — Семей — Павлодар — РФ шекарасы» автожолының 587 — 733 шақырым аралығында (Павлодар облысының шекарасы — Семей қаласы) көліктің барлық түрлері үшін қозғалысқа шектеу енгізіледі.

    Ақмола облысы:

    —  8 наурыз сағат 00:45–те «Астана — Қарағанды — Алматы» автожолының 30 — 92 шақырым аралығы (Жібек жолы ауылы — Қарағанды облысының шекарасы).

    — 8 наурыз сағат 01:00-де республикалық маңызы бар KAZ04 «Астана — Шідерті — Павлодар — Успенка — РФ шекарасы» автожолының 16 — 200 шақырым аралығында (Астана қаласы — Павлодар облысының шекарасы) көліктің барлық түрі үшін қозғалысқа шектеу енгізілді.

    Қарағанды облысы:

    — «Астана — Қарағанды — Алматы» автожолының 92 — 164 шақырым аралығы (Ақмола облысының шекарасы — Теміртау ақылы жол бақылау пункті).

    Павлодар облысы:

    — Республикалық маңызы бар KAZ07 «ҚХР шекарасы — Майқапшағай — Зайсан қаласын айналып өту — Қалбатау — Семей — Павлодар — РФ шекарасы» автожолының 426 — 587 шақырым аралығында (Кенжекөл ауылы — Абай облысының шекарасы) көліктің барлық түрі үшін қозғалысқа шектеу енгізіледі. 

    — 8 наурыз сағат 01:00–де республикалық маңызы бар KAZ04 «Астана — Шідерті — Павлодар — Успенка — РФ шекарасы» автожолының 200 — 431 шақырым аралығында (Ақмола облысының шекарасы — Атамекен кенті) көліктің барлық түрі үшін қозғалысы тоқтатылады.

    Айта кетейік, жолдарды 2026 жылғы 8 наурыз сағат 08:00–де ашу жоспарланған. 1403 байланыс орталығына хабарласып, тәулік бойы қосымша ақпарат алуға болады.

    Бұған дейін еліміздің екі өңірінде жолдар жабылғаны мәлім болды.

    Тегтер:
    ҚазАвтоЖол Ауа райы жүргізуші Жол жабылды Көлік
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Автор
    Соңғы жаңалықтар
    Референдум