Астана турнирі: Қазақстандық теннисшілер чемпиондық атаққа таласады
АСТАНА. KAZINFORM — Астанада Президент кубогы аясында өтіп жатқан халықаралық турнирде жұптық сында қазақстандық теннисшілер финалда ойнайды.
Ерлер арасында M15 турнирінде Даниял Рахматуллаев пен Дамир Жалғасбай соңғы бәсекеге жолдама алды.
Қазақстандық дуэт жартылай финалда жапониялықтар Ю Танака –Саки Тангэні 6:3, 6:4 есебімен тізе бүктірді.
Д.Рахматуллаев – Д.Жалғасбай финалда жарыстың 1-ракеткалары, жапониялықтар Сора Фукуда – Сюнсукэ Мицуимен чемпиондық атақты сарапқа салады.
Әйелдер арасында W15 додасында жұптық сында Аружан Сағындықова ресейлік Дарья Зелинскаямен бірге жартылай финалда тартысты бәсекеде турнирдің 1-ракеткалары, оңтүстіккореялықтар Хирэ Им – Ынчэ Кимді камбэкпен жолдан тайдырды – 1:6, 6:4, 10:3.
А.Сағындықова – Д.Зелинская финалда екінші ракетка болып тіркелген жапониялықтар Юка Хосоки – Киса Ёсиокамен шеберлік таластырады. Бұл жапониялық жұп жартылай финалда қазақстандықтар Еркежан Арыстанбекова – Жанель Рүстемованы қапы қалдырды – 6:4, 6:2.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын Жібек Құламбаеваның Испаниядағы жарыстың жартылай финалында ойнайтынын жазған едік.
Билли Джин Кинг кубогының финалдық кезеңіне қатысатын Қазақстан құрамасы анықталды.
Сондай-ақ үш қазақстандық теннисші Астана турнирінің жартылай финалына жолдама алды.