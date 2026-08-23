Астанада Құрылтай сайлауы күні 25 сәби дүниеге келді
АСТАНА. KAZINFORM — Ел тұрғындары сайлау учаскелерінде өз таңдауын жасап жатқанда, елорда перзентханаларында бірнеше отбасы дүниеге келген сәбиін қарсы алып, қуанышты сәтті бастан өткерді, деп хабарлайды елорда әкімдігінің ресми сайты.
Елордадағы медициналық ұйымдардың мәліметінше, бұл күні 25 сәби дүниеге келді.
— Дүниеге келген сәбилердің 14-і — ұл, 11-і — қыз. Әрбір отбасы үшін баланың дүниеге келуі — ең маңызды әрі көптен күткен сәттердің бірі. Бұл күн 25 елордалық отбасы үшін ерекше күнге айналды, — делінген хабарламада.
Елордадағы босандыру ұйымдарының дәрігерлері мен медицина қызметкерлері болашақ аналар мен жаңа туған нәрестелерге тәулік бойы қажетті медициналық көмек көрсетуді жалғастырып жатыр.
Астанада ана мен бала денсаулығын қорғау мәселесіне ерекше көңіл бөлінеді. Елордада жүктілік және босану кезеңіндегі әйелдерге, сондай-ақ жаңа туған нәрестелерге көрсетілетін медициналық көмектің қолжетімділігі мен сапасын арттыру бағытындағы жұмыстар жалғасады.