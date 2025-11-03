KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    22:56, 03 Қараша 2025 | GMT +5

    Астанада «Шабыт» шығармашыл жастар фестивалі өтеді

    АСТАНА. KAZINFORM — Астанада 18-22 қараша аралығында «Шабыт» XXVIII халықаралық шығармашыл жастар фестивалі өтеді. Бұлш туралы елорда әкімдігі мәлім етті. 

    Астанада «Шабыт» шығармашыл жастар фестивалі өтеді
    Фото: Астана әкімдігі

    – Бұл – Қазақстандағы ең ірі мәдени шаралардың бірі болып саналатын, әлемнің түкпір-түкпірінен келген талантты жас әртістерді, суретшілер мен ақындарды біріктіретін беделді фестиваль, - деп жазды әкімдіктен.

    «Шабыт» фестивалінің басты мақсаты – дарынды жастарды қолдау және дамыту, кәсіби шеберлікті арттыру, ұлттық және әлемдік мәдениетті насихаттау, сондай-ақ халықаралық шығармашылық ынтымақтастықты нығайту.

    Фестивальге 18 бен 35 жас аралығындағы шығармашыл жастар қатыса алады. Бұл қатарға өнер бағытындағы оқу орындарының студенттері мен түлектері, сондай-ақ филармониялар, театрлар мен концерттік ұйымдардың кәсіби орындаушылары кіреді.

    Әр қатысушы тек бір номинация бойынша ғана өтінім бере алады.

    Өтінім қабылдау 5 қарашаға дейін жалғасады. 

    Номинациялар:

    Камералық хор. Хор дирижері;

    Академиялық ән айту және концертмейстерлік шеберлік;

    Камералық музыка (скрипка, альт, виолончель, контрабас, фортепиано);

    Фольклорлық ансамбль (2-5 қатысушы);

    Эстрадалық вокал (дуэт, трио);

    Бейнелеу өнері (кескіндеме, графика);

    Поэзия (үздік әдеби шығарма).

    Сыйақы қоры:

    Гран-при — 3 000 000 теңге;

    I орын — 1 000 000 теңге;

    II орын — 750 000 теңге;

    III орын — 500 000 теңге.

    «Шабыт» фестивалі – жаңа есімдердің бастау алаңы, шабыт пен шығармашылықтың қайнар көзі, сондай-ақ Қазақстан мен әлем жастарының бірлігін паш ететін мәдени бренд.

    Айта кетейік, Астанада «Тоқырауын толқындары» ансамблінің 50 жылдығына арналған концерт өтті.

    Тегтер:
    Мәдениет Әнші Астана Поэзия Жастар Музыка
    Бақытгүл Абайқызы
    Бақытгүл Абайқызы
    Автор
    Соңғы жаңалықтар