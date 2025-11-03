Астанада «Шабыт» шығармашыл жастар фестивалі өтеді
АСТАНА. KAZINFORM — Астанада 18-22 қараша аралығында «Шабыт» XXVIII халықаралық шығармашыл жастар фестивалі өтеді. Бұлш туралы елорда әкімдігі мәлім етті.
– Бұл – Қазақстандағы ең ірі мәдени шаралардың бірі болып саналатын, әлемнің түкпір-түкпірінен келген талантты жас әртістерді, суретшілер мен ақындарды біріктіретін беделді фестиваль, - деп жазды әкімдіктен.
«Шабыт» фестивалінің басты мақсаты – дарынды жастарды қолдау және дамыту, кәсіби шеберлікті арттыру, ұлттық және әлемдік мәдениетті насихаттау, сондай-ақ халықаралық шығармашылық ынтымақтастықты нығайту.
Фестивальге 18 бен 35 жас аралығындағы шығармашыл жастар қатыса алады. Бұл қатарға өнер бағытындағы оқу орындарының студенттері мен түлектері, сондай-ақ филармониялар, театрлар мен концерттік ұйымдардың кәсіби орындаушылары кіреді.
Әр қатысушы тек бір номинация бойынша ғана өтінім бере алады.
Өтінім қабылдау 5 қарашаға дейін жалғасады.
Номинациялар:
Камералық хор. Хор дирижері;
Академиялық ән айту және концертмейстерлік шеберлік;
Камералық музыка (скрипка, альт, виолончель, контрабас, фортепиано);
Фольклорлық ансамбль (2-5 қатысушы);
Эстрадалық вокал (дуэт, трио);
Бейнелеу өнері (кескіндеме, графика);
Поэзия (үздік әдеби шығарма).
Сыйақы қоры:
Гран-при — 3 000 000 теңге;
I орын — 1 000 000 теңге;
II орын — 750 000 теңге;
III орын — 500 000 теңге.
«Шабыт» фестивалі – жаңа есімдердің бастау алаңы, шабыт пен шығармашылықтың қайнар көзі, сондай-ақ Қазақстан мен әлем жастарының бірлігін паш ететін мәдени бренд.
