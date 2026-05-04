Астанада тректегі велоспорттан халықаралық турнир өтеді
АСТАНА. KAZINFORM – Астанада велотректен Silk Way Series Astana халықаралық жарысы өтеді.
Байрақты бәсекеге Қазақстан, Армения, Литва, Грекия, Әзірбайжан, Ресей және Беларусь спортшылары қатысады.
ҚР ҰОК мәліметінше, турнирді «Сарыарқа» велотрегі қабылдайды.
Silk Way Series Astana жарысы 15-17 мамыр аралығында өтеді.
