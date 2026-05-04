    Астанада тректегі велоспорттан халықаралық турнир өтеді

    АСТАНА. KAZINFORM – Астанада велотректен Silk Way Series Astana халықаралық жарысы өтеді.

    Фото: ҚР ҰОК

    Байрақты бәсекеге Қазақстан, Армения, Литва, Грекия, Әзірбайжан, Ресей және Беларусь спортшылары қатысады.

    ҚР ҰОК мәліметінше, турнирді «Сарыарқа» велотрегі қабылдайды.

    Silk Way Series Astana жарысы 15-17 мамыр аралығында өтеді.

    Айта кетейік, футболдан еліміздің әйелдер лигасының екінші туры басталады.

    4-10 мамыр күндері өтетін спорт жарыстарының кестесі жарияланды.

     

    Эльмира Оралбаева
