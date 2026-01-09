Астанада заң бұзған 61 құрылыс компаниясы әкімшілік жауапкершілікке тартылды
АСТАНА. KAZINFORM – Астанада заң бұзғаны үшін 61 құрылыс компаниясы әкімшілік жауаптылыққа тартылды. Салынған айыппұлдардың жалпы сомасы 49 млн теңге болды. Бұл туралы Астана қаласының прокуратурасы хабарлады.
2025 жылдың басынан бері қадағалау шараларының қорытындысы бойынша салынып жатқан тұрғын үй кешендеріндегі пәтерлерді заңсыз сатудың көптеген фактілері анықталды. Заң бұзғаны үшін 61 құрылыс компаниясы әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Салынған айыппұлдардың жалпы сомасы 49 млн теңге болды.
— Прокуратура әкімшілік шара қолданумен қатар үлескерлердің қаражатын заңсыз тарту бойынша алаяқтық схемаларды ұйымдастырған қылмыстық тергеу бастады.
Тергеу қорытындысы бойынша 5 адам қылмыстық жауапкершілікке тартылып, мүлік тәркіленді, — делінген прокуратура хабарламасында.
Сот 900-ден астам үлескердің мүддесі үшін берілген прокуратураның 10 талап-арызын қанағаттандырды. Сот шеші бойынша олардың пайдасына 11 млрд теңгеден астам қаражат өндірілді, сондай-ақ 4 жер учаскесі қайтарылды.
Астана қаласының прокуратурасы азаматтарды құрылыс сатысында тұрғын үй сатып алу кезінде қырағы болуға шақырады.
— «Тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу туралы» заңға сәйкес салынып жатқан тұрғын үйді сату кезінде алдын ала келісімдердің кез келген нысандарына, оның ішінде брондау, инвестициялау шарттарына, сондай-ақ алдын ала сатып алу-сату шарттарына тыйым салынады.
Үлестік құрылыс шеңберінде жылжымайтын мүлікті сатып алу жөніндегі мәмілелер тек қолма-қол ақшасыз нысанда жүзеге асырылуға жататынына назар аударамыз, — делінген хабарламада.
Айта кетелік бүгін Президент Құрылыс кодексіне қол қойған еді.