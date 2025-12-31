Астаналық 19 жастағы бойжеткен дәнекерлеуші мамандығын меңгеріп жүр
АСТАНА. KAZINFORM — Дәнекерлеу ісі ер адамдарға тән мамандық деген пікір қалыптасқан. Алайда елордалық Карина Баянтауова бұл пікірді түбегейлі өзгерткен арулардың қатарынан. 19 жастағы елордалық қазір JOLTAP жобасы аясында электргазбен дәнекерлеуші курсында оқып жатыр.
Елорда әкімдігінің ресми сайтының мәліметінше, Карина электргазбен дәнекерлеуші курсы туралы алғаш естігенде, бастапқыда басым көпшілік тәрізді «Қолымнан келе ме? Бұл «ерлерге арналған» мамандық қой…» деп күмәнданғанын жасырмайды. Алайда жоба білім алуға дайын, тәжірибеден өтуден қорықпайтын әрбір адам үшін бұл мамандықтың қолжетімді екенін көрсетіп берді.
— Жобаға келіп, дәнекерлеуші мамандығын таңдап, кәсіби түрде үйренуге ден қойдым. Бұл менің еңбек жолымдағы алғашқы мамандығым болмақ. Басында қорқыныш болғанмен, оны ерекше мамандықты игеруге деген қызығушылығым мен ынтам жеңіп кетті. Біз әуелі бәрін теория жүзінде егжей-тегжейлі түсініп алдық. Қазір оқып-білгенімізді YDA зауытында белсенді түрде іс-тәжірибеде қолданып жатырмыз. Әуелі қауіпсіздік техникасын меңгеріп, дәнекерлеу түрлерін үйрендік. Енді жабдықтарды баптауды және алғашқы ұқыпты тігістер жасауды игеріп жатырмыз. Барлық ақпарат қолжетімді, бір нәрсені түсінбей қалып жатсақ, оқытушыларымыз бірден айтып, жөн сілтеп жібереді. Жұмысқа қажетті құрал-жабдықтар да жеткілікті, — дейді ол.
Зауыттағы әр сабақтан кейін, жоба қатысушысының кәсіби дағдысы ғана емес, өзіне деген сенімі де артып келеді. Карина курсты тәмамдағаннан соң, өзінің алдына зор мақсаттар қойып отыр.
— Қазір дәнекерлеушілер сұранысқа ие әрі жұмысына жақсы жалақы төленеді. Сондықтан мен өзіме қажетті тәжірибені осы жерден жинақтап, ІІІ разрядты электргазбен дәнекерлеуші құжатын алып, осы зауытқа немесе басқа ұсынылған зауыттарға жұмысқа орналасуды мақсат тұтып отырмын. JOLTAP бұл бағытта мен үшін кәсіби жолдағы нақты көмек, сенімді «стартап» болып отыр, — дейді жоба қатысушысы.
Айта кетейік, JOLTAP — елордадағы жұмыссыздық деңгейін төмендетуге, тұрғындардың кәсіби дағдылары мен табысын арттыруға бағытталған әлеуметтік жоба. Жоба аясында жұмысқа орналасу, қысқамерзімді кәсіби және цифрлық дағдылар бойынша оқу курстары өткізіледі.
JOLTAP жобасына қатысу үшін қаладағы халықтың көп шоғырланатын жерлерінде орналасқан модульдік пункттерде тегін оқуға жазылуға болады. Жоба аясындағы қысқамерзімді оқыту бағдарламасы 18-50 жас аралығындағы Астана тұрғындары үшін тегін түрде қолжетімді. Оқудан кейін қатысушыларға сертификат беріледі. Ал түлектердің кандидатуралары JUMYSTAP.KZ атты жұмыс және қызметкерлерді іздеуге арналған сайтта тегін жарнамаланады.
Бұдан бұрын Астана төрінде 4 жылдан соң құрақ көрпе стиліндегі шырша қайта тігілгенін жазғанбыз.