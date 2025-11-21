Астананы бағындырған грузин әртісі Silk Way Star байқауының гранд-финалында өнер көрсетеді
АСТАНА. KAZINFORM — Азиядағы алғашқы вокалдық жоба Silk Way Star байқауының гранд финалына өткен жеті өнерпаздың бірі — грузин әншісі Автандил Абесламидзе Астанадағы халықаралық сахнада сынақтан сәтті өтті.
Бірінші эпизодта Автандил «Ұлы Теңіз» әнін орындап, өзін бірден күшті лирикалық орындаушы ретінде көрсетті. Оның жобада көбінесе классикалық, қатаң және әсем бейнеде шығуы дауысының тазалығы мен тереңдігін айқындатты.
Екінші эпизодта әнші «Never Enough» әнін таңдап, көрермендерді жанды орындауымен тағы да баурап алды. Оның жұмсақ, романтикалық дауысы өзіндік визуалды стилімен үйлесіп, нағыз лирикалық кейіпкердің бейнесін жасады.
Үшінші эпизод көрермендерге ерекше ұнады, онда Автандил қазақтың «Зымыран» әнін грузин тілінде орындады. Таныс композиция жаңаша естіліп, оның нәзік және әсем бейнесі дауысының сұлулығын ерекше көрсете алды.
Төртінші кезеңде ол түрікменстандық қатысушы Довран Шаммыевпен бірлесіп түрікменнің «Аман-Аман» әнін орындады. Қазылар алқасы Автандилдің шынайылығы мен сүйкімділігін жоғары бағалады. Ол сахнада жеке оқиғасымен бөліскендей болды, бұл оның өнерін ерекше әсерлі етті.
Кейбір эпизодта әнші қазылар алқасының дауыстары аз болғанына қарамастан шоуда қалып, финалға сенімді түрде өтті. Silk Way Star байқауының гранд-финалында ол Астанадағы сахнада мега-жобаның жеті финалисінің қатарында өнер көрсетіп, көрермендер мен қазылар алқасын тағы да таңқалдыруы керек.
Бесінші шығарылымда ол грузин халқының 40 жыл бойы сүйікті әні болып келетін «Qavilenis Kvekana» лирикалық композициясын орындады. Қойылым және суретшінің классикалық, талғампаз бейнесі көрермендер мен қазылар алқасы шынымен сезінген ерекше романтикалық атмосфера жасады.
Алтыншы эпизодта әнші өткен жылы әлемде де, Қазақстанда да хит болған «АРТ» атты заманауи жігерлі композицияны орындады. Әнді орындаудың жаңа стилі Автандилге өз талантының жарқын, жаңа қырларын көрсетуге мүмкіндік берді.
Жетінші эпизод ерекше әсерлі болды: грузин әншісі қазақтың «Құсни-Қорлан» халық әнін орындады. Қазақтың бірнеше шығармасын тыңдағаннан кейін ол бұл әнді әуені мен эмоционалды тереңдігі үшін таңдаған.
Ауырып, дәрігердің бірнеше күн бойы ән айтпауға нұсқау бергеніне қарамастан ол сахнаға шығып, шынайы өнерімен көрермендер мен қазылар алқасының жүрегін жаулап алды.
Сегізінші эпизодта Автандил өзінің эмоциясы мен вокалдық шеберлігімен барлығын таңқалдырған «Tattoo» композициясын орындады.
Тоғызыншы эпизодта грузин әншісі терең мағыналы және сиқырлы Said Midikhar композициясын таңдап, оны қазақстандық әнші, композитор және ән жазушы Диана Исмаилмен бірге дуэтте орындады. Дуэт үйлесімді естіліп, көрерменге әннің лирикалық көңіл-күйін жеткізді.
Silk Way Star жобасы бір сахнада 12 ел: Қазақстан, Әзербайжан, Армения, Грузия, Қытай, Қырғызстан, Малайзия, Моңғолия, Тәжікстан, Түрікменстан, Өзбекстан және Оңтүстік Корея орындаушыларын біріктірген алғашқы азиялық вокалдық байқау болды.
Гранд-финал 22 қарашада сағат 20:00–де Jibek Joly телеарнасында тікелей эфирде өтеді. Тікелей көрсетілім Қазақстан, Әзербайжан, Тәжікстан, Қырғызстан және Моңғолияда өтеді.
Жеңімпаз аралас жүйе бойынша анықталады: 50% — қазылар алқасы және 50% онлайн көрермендердің дауыс беруі арқылы. Сүйікті әртісіңізді silkwaystar.org сайтында қолдай аласыз. Дауыс беру жүргізушілер жарияланған кезде басталады.
Жобаның финалистері қатарына келесі әншілер кірді:
— ALEM (Қазақстан);
— Язмин Азиз (Малайзия);
— Автандил Абесламидзе (Грузия);
— Мишель Джозеф (Моңғолия);
— Чжан Хэ Сюань (Қытай);
— Саро Геворгян (Армения);
— Мадинабону Адылова (Өзбекстан).
Осыған дейін Моңғолиядан келген Мишель Джозеф Азиядағы алғашқы вокалдық жоба Silk Way Star-дың гранд-финалына қатысатынын жазған едік.