Атырауда 14 жастағы жасөспірім сауда орталығында биіктен секіріп кеткен
АТЫРАУ. KAZINFORM — Сауда-ойын-сауық орталықтарының бірінде кәмелетке толмаған жасөспірім қауіпсіздік талаптарын бұзып, нысанға шығын келтірді.
Алдын ала мәліметке сәйкес, 14 жастағы жасөспірім ата-анасының қарауынсыз жүріп, белгіленген қауіпсіздік ережелерін сақтамаған. Нақтырақ айтқанда, орталықтың кіреберіс бөлігінен жерге секіріп, төбе жабындысын тесіп өтіп, жерге құлаған. Оқиға орнында оған медициналық көмек көрсетіліп, тексеруден кейін жасөспірім ата-анасымен бірге үйіне жіберілді.
— Аталған дерек бойынша жасөспірімнің ата-анасы баланы тәрбиелеу жөніндегі міндеттерін тиісінше орындамағаны үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Сонымен қатар, құзырлы органдарға сауда орталығындағы қауіпсіздік шараларын қосымша тексеру туралы нұсқама жолданды, — деп мәлімдеді ПД баспасөз қызметі.
