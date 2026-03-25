    13:30, 25 Наурыз 2026 | GMT +5

    Атырауда 14 жастағы жасөспірім сауда орталығында биіктен секіріп кеткен

    АТЫРАУ. KAZINFORM — Сауда-ойын-сауық орталықтарының бірінде кәмелетке толмаған жасөспірім қауіпсіздік талаптарын бұзып, нысанға шығын келтірді.

    Фото: Видеодан скрин
    Фото: Видеодан скрин

    Алдын ала мәліметке сәйкес, 14 жастағы жасөспірім ата-анасының қарауынсыз жүріп, белгіленген қауіпсіздік ережелерін сақтамаған. Нақтырақ айтқанда, орталықтың кіреберіс бөлігінен жерге секіріп, төбе жабындысын тесіп өтіп, жерге құлаған. Оқиға орнында оған медициналық көмек көрсетіліп, тексеруден кейін жасөспірім ата-анасымен бірге үйіне жіберілді.

    — Аталған дерек бойынша жасөспірімнің ата-анасы баланы тәрбиелеу жөніндегі міндеттерін тиісінше орындамағаны үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Сонымен қатар, құзырлы органдарға сауда орталығындағы қауіпсіздік шараларын қосымша тексеру туралы нұсқама жолданды, — деп мәлімдеді ПД баспасөз қызметі.

    Осыған дейін Атыраудағы ерлер түрмесінде төбелес болып, сотталушы көз жұмғанын хабарлаған едік.

    Нұрбибі Теміртасова
