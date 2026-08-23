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    Атыраулық рекордсмен сайлау учаскесі алдында жүк көлігін сүйреп барды

    АТЫРАУ. KAZINFORM — Ел рекордын жаңартып, жалпы салмағы 165 тонна болатын жеті теміржол вагонын сүйреген атыраулық Ерсейіт Бралин сайлау күні кезекті күш перформансын көрсетті. 

    Атыраулық рекордсмен сайлау учаскесі алдында жүк көлігін сүйреп барды 
    Фото: Видеодан алынған скрин

    Сайлау учаскесінің маңында арнайы алаң дайындалып, рекордсмен жүк көлігін сүйреді. Ерсейіт Бралин сайлау күніне орай арматураны қолымен иіп, одан «23» санын жасады. Кейін Құрманғазы ауданындағы № 175 сайлау учаскесіне барып, таңдау жасады.

    Атыраулық рекордсмен сайлау учаскесі алдында жүк көлігін сүйреп барды
    Фото: видеодан алынған скрин

    Орталық сайлау комиссиясының ақпаратына сүйенсек, сағат 10.00 –дегі жағдай Атырау облысында дауыс беруге құқығы бар азаматтардың 18,75 пайызы бюллетень алды.

    Құрылтай Сайлау-2026 Атырау облысы
    Нұрбибі Теміртасова
    Нұрбибі Теміртасова
    Авторлар