    17:10, 06 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Ауа райына байланысты ШҚО-да жол жабылды

    АСТАНА. KAZINFORM – ҚазАвтоЖол Шығыс Қазақстан облысында көлік қозғалысына шектеу қойылғаны туралы шұғыл ақпарат таратты.

    Фото: Александр Павский / Kazinform

    – 2026 жылғы 6 қаңтар сағат 17:00-де ауа райының бұзылуына байланысты республикалық маңызы бар «Алматы – Талдықорған – Өскемен – Шемонаиха – РФ шекарасы» автожолының 1194-1212 шақырым аралығындағы учаскесінде (Шемонаиха қаласынан РФ шекарасына дейін) жүк және қоғамдық көліктердің қозғалысына шектеу қойылады, - делінген хабарламада.

    Жолды 2026 жылғы 6 қаңтар сағат 22:00-де ашу жоспарланған.

    1403 байланыс орталығына хабарласып, тәулік бойы қосымша ақпарат алуға болады.

    Айта кетейік, 6 қаңтар сағат 15:00-де ауа райының бұзылуына байланысты үш өңірдегі республикалық маңызы бар автожолдарда көліктің барлық түрлеріне шектеу қойылды.

    Ауа райы бұзылып, Павлодар және Ақмола облысында жол жабылған болатын.

    Ауа райы Шығыс Қазақстан облысы Жол Көлік
    Эльмира Оралбаева
    Эльмира Оралбаева
    Автор
