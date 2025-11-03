Ауғанстандағы жер сілкінісінен жеті адам қаза тапты
АСТАНА.KAZINFORM - Ауғанстанда 6,3 балдық жер сілкінісі кем дегенде жеті адамның өмірін қиып, 150 адам жарақат алды, деп хабарлайды Al Jazeera.
Жер сілкінісі Ауғанстанның шамамен 523 мың халқы бар төртінші үлкен қаласы Мазари-Шариф маңында болды. Көптеген тұрғындар түн ортасында үйлерін тастап көшеге жүгірді.
АҚШ Геологиялық қызметі (USGS) жер сілкінісінің салдары туралы ақпарат беретін автоматтандырылған PAGER жүйесіне қызғылт сары дабыл жариялады, онда айтарлықтай шығын болуы және апат кең таралуы мүмкін екені мәлімделді.
Жер сілкінісі Талибан Үкіметі 2021 жылы билік басына келгеннен бергі үшінші табиғи апат болды, өйткені ел экономикасының негізін құрайтын шетелдік көмек күрт төмендеді.
Бұған дейінгісі 1 қыркүйек күні түнде болып, 2200-ден астам адамның өмірін қиды. 6 балдық жер сілкінісі соңғы жылдардағы елдегі ең жойқын дүмпулердің бірі болды.
Елде, әсіресе Еуразия мен Үндістан тектоникалық плиталарының түйіскен жеріне жақын Гиндукуш тау жотасында жер сілкінісі жиі кездеседі.
Көптеген ауған үйлері сапасыз салынған, ал нашар инфрақұрылым табиғи апаттардан кейін құтқару жұмыстарына кедергі келтіреді.
Біз бұған дейін Ауғанстандағы жер сілкінісі Қазақстанның оңтүстік аймақтарында да сезілгенін хабарлаған едік.