    Ауғанстандағы 6,2 балдық жер сілкінісі еліміздің оңтүстігінде де сезілді

    АСТАНА. KAZINFORM — Төтенше жағдайлар министрлігінің «СБЗҰҒО» ЖШС сейсмикалық станциялар желісі 3 қараша күні Астана уақытымен 01:29-да жер сілкінісін тіркеді.

    зілзала
    Фото: Анадолы

    Жерасты дүмпулерінің эпицентрі Алматы қаласынан 1079 км оңтүстік-батыста, Ауғанстан аумағында орналасқан.

    Эпицентр координаттары: солтүстік ендік 36.843º, шығыс бойлық 67.364º. Тереңдігі - 120 км.

    Жер сілкінісінің энергетикалық класы - 14.2. MPV магнитудасы - 6.2.

    Есептік қарқындылығы (баллмен):

    Шымкент қаласында — 2 балл;

    Түркістан облысы Мақтаарал ауданы Мырзакент ауылы — 2 балл, 437 км;

    Түркістан облысы Жетісай ауданы Жетісай қ. — 2 балл, 446 км;

    Түркістан облысы Шардара ауданы Шардара қ. — 2 балл, 493 км.

    Зардап шеккендер мен қираулар туралы мәлімет түскен жоқ.

    Айта кетсек, Түркия мен Армения шекарасында жер сілкінісі болды. Содан кейін Тәжікстан мен Ауғанстан шекарасында да жерасты дүмпуі тіркелді.

    Жасұлан Бақытбекұлы
