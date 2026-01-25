KZ
    Australian Open: Анна Данилина ширек финалға шықты

    АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстанның жұптық сындағы бірінші, әлемнің 14 ракеткасы Анна Данилина Аустралия ашық чемпионатының ширек финалына жолдама алды.

    Анна Данилина
    Фото: Sports.kz

    Жарыстың 7-ракеткасы болып тіркелген А.Данилина сербиялық Александра Круничпен бірге үшінші айналымда аустралиялықтар Майя Джойнт – Сторм Хантерге қарсы келді.

    Бірінші партияда корт иелері 4:2 есебімен алға шыққанымен, қазақстандық-сербиялық жұп таразы басын өздеріне аудара алды – 7:5.

    Екінші сетте Данилина – Крунич 2:0, 4:1 есебімен алға кетті. Бірақ аустралиялықтар да беріспеді. Дегенмен тай-брейкте қазақстандық-сербиялық жұп жеңісті жұлып алды - 7:6 (8:6).

    Ек сағат 13 минутқа созылған тартысты бәсекеде Анна – Александра жұбы 2 эйспен бірге 14 брейк-пойнттың төртеуін мүлт жібермеді. Джойнт – Хантер 3 брейкпен (13 брейк-пойнт) шектелді.

    Анна Данилина – Александра Крунич жартылай финалға шығу үшін доданың 1-ракеткалары, чехиялық Катержина Синякова – америкалық Тэйлор Таунсендпен таласады.

    Қазақстанның жекелей сындағы екінші, әлемнің 94-ракеткасы Юлия Путинцева ширек финалдан тыс қалды. Ол әлемнің 27-ракеткасы, америкалық, 18 жастағы Ива Йовичтен ойсырай ұтылды – 0:6, 1:6.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Аустралия ашық чемпионатында Елена Рыбакинаның төртінші айналымға жолдама алғанын жазған едік.

    Сондай-ақ 18 жастағы Әмір Омарханов Испаниядағы турнирде чемпион атанды.

     

