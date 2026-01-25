KZ
    08:51, 25 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Australian Open: Дамир Жалғасбай жасөспірімдер арасында екінші айналымға шықты

    АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстандық теннисші, 17 жастағы Дамир Жалғасбай жасөспірімдер арасында Аустралия ашық чемпионатын сәтті бастады.

    Дамир Жалғасбай
    Фото: gtennisacademy

    Қазақстандық теннисші бастапқы кездесуін Польша өкілі Александр Блашпен өткізді.

    Дамир бірінші партияда тай-брейкте шеберлік танытты – 7:6 (7:1).

    Екінші сетте 7:5 есебі тіркелді.

    Тартысты матч 2 сағат 6 минутқа созылды.

    Д.Жалғасбай үшінші айналымға өту үшін аустриялық Тило Берманмен таласады.

    Заңғар Нұрланұлының екінші айналымдағы қарсыласы – аустралиялық Тайки Такизава.

    Тағы бір қазақстандық Даниэль Тазабеков алғашқы айналымда швейцариялық Флинн Томасқа есе жіберді – 4:6, 4:6.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Аустралия ашық чемпионатында Елена Рыбакинаның төртінші айналымға жолдама алғанын жазған едік.

    Сондай-ақ 18 жастағы Әмір Омарханов Испаниядағы турнирде чемпион атанды.

     

