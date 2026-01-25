Australian Open: Дамир Жалғасбай жасөспірімдер арасында екінші айналымға шықты
АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстандық теннисші, 17 жастағы Дамир Жалғасбай жасөспірімдер арасында Аустралия ашық чемпионатын сәтті бастады.
Қазақстандық теннисші бастапқы кездесуін Польша өкілі Александр Блашпен өткізді.
Дамир бірінші партияда тай-брейкте шеберлік танытты – 7:6 (7:1).
Екінші сетте 7:5 есебі тіркелді.
Тартысты матч 2 сағат 6 минутқа созылды.
Д.Жалғасбай үшінші айналымға өту үшін аустриялық Тило Берманмен таласады.
Заңғар Нұрланұлының екінші айналымдағы қарсыласы – аустралиялық Тайки Такизава.
Тағы бір қазақстандық Даниэль Тазабеков алғашқы айналымда швейцариялық Флинн Томасқа есе жіберді – 4:6, 4:6.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын Аустралия ашық чемпионатында Елена Рыбакинаның төртінші айналымға жолдама алғанын жазған едік.
Сондай-ақ 18 жастағы Әмір Омарханов Испаниядағы турнирде чемпион атанды.