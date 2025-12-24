Автосақтандыру құнының өсуі: жүргізушілер не ұтады, неден ұтылады
АСТАНА.KAZINFORM – Көлік жүргізушілерін алаңдатқан өзекті тақырыптың бірі – автосақтандыру жүйесі. Мәжілісте автосақтандыру компаниялары төлейтін өтемақы көлемін арттыруды көздейтін жаңа бастама талқыланып жатыр. Осыған байланысты тәуелсіз автосарапшы Санат Нұрбай ұсынылып отырған өзгерістердің мәні мен ықтимал салдарын түсіндірді.
Оның айтуынша, бұл мәселе бұрыннан бері көтеріліп келеді. Қазіргі қолданыстағы міндетті автосақтандыру бойынша ең жоғарғы өтемақы мөлшері – шамамен 2 миллион 350 мың теңге.
– Қазір бір көліктің алдыңғы қосалқы бөлшектерінің өзі 2 миллион теңгеден асып кетуі мүмкін. Ал ауыр жол-көлік оқиғасы болған жағдайда бұл сома түкке тұрмай қалады. Қалған шығынды жүргізуші өз қалтасынан төлеуге мәжбүр, – дейді ол Jibek Joly телеарнасының «Bugin LIVE» бағдарламасында.
Оның сөзінше, егер өтемақы көлемі екі есеге артса, көлік иесі барлық шығынын толық өтемесе де, кем дегенде залалдың бір бөлігін жабуға мүмкіндік алады. Себебі қосалқы бөлшектер де, көліктің өзі де қымбаттаған.
Сарапшы жол апатындағы адам шығынына да ерекше тоқталды.
Ресми статистикаға сәйкес, жыл сайын Қазақстанда шамамен 2 мыңға жуық адам жол апатынан қаза болады.
– Заң бойынша бір адам мерт болған жағдайда сақтандыру компаниясы 7 миллион теңге төлеуге міндетті. Бірақ сол 2 мың адамның барлығы бұл өтемақыны алды ма, алмады ма – ол жағы белгісіз. Халық заңды біле бермейді, – дейді Cанат Нұрбай.
Дегенмен, бұл өзгерістердің екінші жағы да бар.
– Егер жүргізуші тәжірибелі болып, жол апатына түспесе де, жыл сайын сақтандыру компаниясына 25-30 мыңнан 100-110 мың теңгеге дейін төлеуге міндетті болады. Менің ойымша, апатқа түспеген жүргізушілерге сақтандыру компаниялары кем дегенде 50 пайызын қайтаруы керек, – деді сарапшы.
Оның айтуынша, бүгінде елде 25-ке жуық сақтандыру компаниясы бар, олардың жылдық табысы 223 миллиард теңгеге жетеді. Ал бірнеше көлігі бар азаматтар жыл сайын міндетті түрде сақтандыру полисін сатып алады.
Санат Нұрбай сақтандыру компанияларының онлайн форматқа толық көшуін де сынады.
Оның айтуынша, сайттардың жиі істемей қалуы азаматтарға қолайсыздық тудырады, сондықтан офлайн қызмет көрсету міндеттелуі тиіс.
Сонымен қатар, сарапшы КАСКО сақтандыруының ерекшелігіне тоқталды. Ол жол апатынан кейін көлік жарамсыз болып қалса немесе ұрланса, шығынның 99 пайызына дейін өтелетінін айтады. Алайда келісімшартты мұқият оқу қажеттігін ескертті.
Айта кетейік, бұған дейін Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев елордада жол-көлік оқиғаларының көбейгеніне алаңдаушылық білдіргені жайлы жазып едік.