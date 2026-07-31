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    Айша Әбдімәлік U17 әлем чемпионатында күміс медальға ие болды

    АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстан әйелдер құрамасы Әзербайжанның Баку қаласында өтіп жатқан U17 әлем чемпионатында алғашқы жүлдесіне ие болды.

    Әбдімәлік
    Фото: Күрес федерациясы

    ҚР ҰОК мәліметінше, Айша Әбдімәлік ел қоржынына күміс медальді салды.

    Отандасымыз 65 келіге дейінгі салмақтың финалында моңғолиялық Ариунзул Болдбаатардан жеңіліп қалды.

    Сондай-ақ Аянат Мейнамбай 49 келіге дейінгі салмақта қола жүлде үшін белдескен еді. Дегенмен АҚШ өкілі Исла Сильваға жол берді.

    Әлинұр Төлеуғали грек-рим күресінен U17 әлем чемпионатының қола жүлдегері атанғанын жазған едік.

    Дияр Аманәлі грек-рим күресінен U17 әлем чемпионатында алтын медаль жеңіп алды.

    Күрес Әлем чемпионаты Спорт Әйел
    Эльмира Оралбаева
    Эльмира Оралбаева
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