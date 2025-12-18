Әзербайжан Арменияға 22 вагон бензин жіберді
АСТАНА.KAZINFORM — Әзербайжан Арменияға мұнай өнімдерінің алғашқы партиясын жіберді, деп хабарлайды APA ақпарат агенттігі.
28 қарашада Әзербайжан премьер-министрінің орынбасары Шахин Мұстафаев пен Армения премьер-министрінің орынбасары Мгер Григорян арасында қол жеткізілген келісімге сәйкес, SOCAR мемлекеттік мұнай компаниясы шығарған 22 вагон АИ-95 бензині Арменияға жеткізіледі.
Әзербайжаннан отын экспорты тек коммерциялық сипатта тасымалданады. Бензин халықаралық нарық бағасымен сатылады. Мұнай өнімдерінің транзиті Грузия арқылы бір реттік негізде тегін жүзеге асырылады.
Әзербайжаннан Арменияға мұнай өнімдерін экспорттау бейбітшілік процесінің экономикалық тұрғыдан орындылығы тұжырымдамасын көрсететіні және екі ел арасындағы экономикалық және сауда байланыстарын орнату жолындағы маңызды қадам болып саналатыны аталып өтті. Бұл аймақтық экономикалық ынтымақтастықты дамытуға және аймақ елдері арасындағы байланысты нығайтуға ықпал етуі тиіс.
Бұған дейін Әзербайжан арқылы транзитпен өтетін қазақстандық бидай тиеген алғашқы пойыздың Арменияның Айрум станциясына жеткені хабарланған болатын.