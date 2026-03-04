Әзербайжан Еуропаға газ экспортын 56%-ға арттырды
АСТАНА.KAZINFORM – Баку қаласында Оңтүстік газ дәлізі жөніндегі консультативтік кеңестің 12-ші министрлік отырысы және жасыл энергетика жөніндегі консультативтік кеңестің 4-ші отырысы өтті. Жиынға Еуропа, АҚШ, Түркия, Қазақстан және өзге елдердің министрлері мен энергетикалық компания өкілдері қатысты, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Әзербайжанның энергетика министрі Парвиз Шахбазов әлем «электр энергиясы дәуіріне» қадам басқанын, алайда табиғи газ алдағы онжылдықтарда энергетикалық қауіпсіздіктің негізгі көзі болып қала беретінін мәлімдеді. 2021 жылдан бері Әзербайжан Еуропаға газ экспортын 56%-ға ұлғайтқан. 2025 жылы жалпы экспорт көлемі 25,2 млрд текше метр болып, оның жартысынан астамы ЕО елдеріне жеткізілген.
Трансадриатикалық газ құбыры қуаты 1,2 млрд текше метрге кеңейтілді. Алдағы жылдары төрт жаңа газ жобасын іске қосу жоспарланып отыр, соның ішінде «Азери–Чираг–Гюнешли» блогындағы алғашқы ілеспе емес газ өндіру жобасы бар.
Маңызды оқиға ретінде Біріккен Араб Әмірліктерінің мемлекеттік мұнай компаниясы — ADNOC-тың Оңтүстік газ дәлізінің капиталына кіруі аталды. Бұл Еуропаға жеткізілімдерді ұлғайтуға жаңа мүмкіндіктер ашады.
Әзербайжан жаңартылатын энергетиканы да белсенді дамытып келеді. 8 ГВт қуат ішкі тұтынуға, экспортқа және деректер орталықтарын қамтамасыз етуге бағытталған. Каспий — Қара теңіз — Еуропа, Әзербайжан — Түркия — Еуропа бағыттары, Транскаспий және Шығыс — Батыс жасыл дәліздері ілгерілетілуде.
Транзит елдер инфрақұрылымның стратегиялық рөлін растады. Грузия 2036 жылға қарай электр энергиясымен толық өзін-өзі қамтамасыз етуді жоспарлап отыр. Болгария, Молдова және Сербия газ жүйесін Еуропамен ықпалдастыруды кеңейтуде. АҚШ пен Ұлыбритания дәліздің Еуропаның энергетикалық қауіпсіздігі үшін маңызын атап өтті.
Қазақстан Әзербайжан және Өзбекстанмен бірлесіп, шығарындыларды азайтуға және өңірлік энергетикалық тұрақтылықты нығайтуға бағытталған жасыл энергия өндіру және тасымалдау бойынша ірі жобаны жүзеге асыруда.
Жиын жұмысына SOCAR, bp, TANAP, TAP, TotalEnergies, XRG, халықаралық даму банктері мен консалтингтік компаниялар қатысты. Жасыл энергетика сессиясында халықаралық инвесторлардың қатысуымен жаңа электр желілері байланыстары мен жасыл генерация жобалары талқыланды.
Айта кетелік Әзербайжан мен АҚШ стратегиялық серіктестік туралы Хартияға қол қойған еді.