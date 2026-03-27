Әзербайжан Қазақстан Президентінің жаһандық су бастамасын қолдады
АСТАНА.KAZINFORM - Астана мен Баку арасындағы стратегиялық диалогты нығайту аясында Әзербайжан Қасым-Жомарт Тоқаевтың БҰҰ қамқорлығымен халықаралық су ұйымын құру бастамасына ресми түрде қолдау білдірді, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Бакудегі тілшісі.
Бұл туралы Әзербайжандағы Қазақстан елшісі Әлім Байел мен Әзербайжан Республикасының климат мәселелері жөніндегі президенттік өкілі Мұхтар Бабаевтың кездесуінде айтылды.
Тараптар қоршаған ортаны қорғау мәселелерін, Каспий теңізінің экожүйесін сақтау, алдағы бірлескен іс-шараларға дайындық және халықаралық экологиялық бастамаларды өзара қолдау мәселелерін талқылады.
Әлім Байел Әзербайжан тарапын тағы да 22-24 сәуірде Астанада өтетін Аймақтық экологиялық саммитке белсенді қатысуға шақырды. Форумның басты іс-шарасы Каспий теңізі деңгейінің азаю себептерін зерттеу бойынша бірлескен жұмыс тобының алғашқы отырысы болады. Тараптар кездесу Каспий теңізіндегі экологиялық қауіпсіздіктің бірыңғай аймақтық жүйесін құру жолындағы маңызды қадам болады деп есептейді.
Кездесу барысында Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың БҰҰ жүйесінде толыққанды су ұйымын құру бастамасы да талқыланды.
Мұхтар Бабаев Әзербайжан Қазақстан Президентінің бастамасын толық қолдайтынын мәлімдеп, оны жаһандық климаттық қиындықтар аясында су ресурстарын басқаруда жинақталған мәселелер тұрғысынан өте өзекті деп атады.
- Бұл ұйымды құру өзекті, себебі бүгінгі таңда су мәселелері тек экологиялық сипатта ғана емес, қауіпсіздік пен экономикалық мәселелерге тікелей әсер етеді, сондықтан оларды жүйелі түрде шешу қажет, - деп атап өтті Әзербайжан Президентінің өкілі.
Мұхтар Бабаев екі елдің қоршаған ортаны қорғау саласындағы күш-жігерінің синергиясы бүкіл Каспий аймағының тұрақты дамуына стратегиялық үлес қосатынын атап өтті.
Тараптар екіжақты қарым-қатынастың қазіргі динамикасын жоғары бағалап, қоршаған ортаны қорғау саласындағы серіктестікті одан әрі нығайтуға дайын екенін растады.
Бұған дейін БҰҰ-да Қазақстанның UN Water халықаралық ұйымын құру бастамасы таныстырылғанын хабарлаған едік.