Әзербайжан Наурыз алдындағы соңғы сейсенбі - Торпаг Чершенбесін тойлады
АСТАНА.KAZINFORM - Бүгін Әзербайжан Наурыз алдындағы соңғы сейсенбі – Торпаг Чершенбесін (Жер сейсенбісі) тойлайды (қазақша: Наурыз). Жердің оянуын бейнелейтін бұл күн көктемгі күн мен түннің теңелуіне дайындық циклін аяқтайды, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Бакудегі меншікті тілшісі.
Суға, отқа және ауаға арналған алдыңғы сейсенбілерден айырмашылығы, Жер сейсенбісі дәстүрлі түрде ерекше салтанатпен тойланады, мерекелік шаралар күні бойы жалғасып, кешке қарай шарықтау шегіне жетеді.
Ежелгі дәстүрлер бойынша, Торпаг Чершенбесі жерге жомарттығы үшін алғыс айту уақыты саналады. Бұл күннің негізгі рәсімдері үйге береке әкелуге және жанды тазартуға арналған. От жағу ең керемет дәстүр. Оттан секіру өткен жылдың барлық қиындықтары мен бақытсыздықтарын өртеп жібереді, көктемге жаңарған күйде кіруге мүмкіндік береді деп есептеледі.
Халық сенімі бойынша, мұндай отты сөндіруге болмайды - ол өздігінен жанып кетуі керек. Бұл күні тек жақсы сөздер айтып, жақындарыңыз бен көршілеріңізге тыныштық пен береке тілеу дәстүрге айналған.
Үйге және өмір нышандарына ерекше көңіл бөлінеді. Ауылдарда бұрын отбасы мүшелерінің санына қарай үйлердің шатырларында алаулар жағылса, бүгінде бұл дәстүр әр үйде шам жағуға айналды. Халық аңыздарында бұл күні үйден тұз, су, ақша, нан немесе сүт өнімдерін бермеу туралы қатаң ескертіледі, әйтпесе ол ошақты берекеден айырады.
Сондай-ақ соңғы сейсенбіні отбасымен өткізу маңызды. Аңыз бойынша, бұл күнді үйден тыс жерде тойлайтындар келесі жылы жақындарынан алыстап қалуы мүмкін.
Наурыз алдындағы соңғы сейсенбі астрономиялық көктемге жол ашады. Биыл ол Әзербайжанға 20 наурызда сағат 18:45-те келеді. Сол сәтте күн мен түн теңеліп, біздің жарты шарда шамамен 93 күнге созылатын көктем мезгілі ресми түрде басталады.
Осылайша, «Торпағ чершенбесі» ең сүйікті ұлттық мерекелердің бірі – Наурыз мерекесіне барар жолдағы соңғы маңызды кезеңді белгілейді.
Бұған дейін Әзербайжан тазару мен жаңаруды білдіретін «Од чершенбесін» тойлаған.