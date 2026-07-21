Әзербайжанда халық саны 10 миллионнан асты
АСТАНА.KAZINFORM - 2026 жылдың қаңтарынан мамырына дейін Әзербайжан халқы 9 287 адамға немесе 0,1 пайызға өсті, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Бакудегі тілшісі елдің Мемлекеттік статистика комитетіне сілтеме жасап.
1 маусымдағы жағдай бойынша ел халқының саны 10 271 638 адамды құрады.
Агенттік мәліметінше ел халқының 54,3 пайызы қалаларда, ал 45,7 пайызы ауылдық жерлерде тұрады.
Ерлер халықтың 49,8 пайызын, ал әйелдер 50,2 пайызын құрайды.
Өткен жылмен салыстырғанда некеге тұру көрсеткіші 1000 тұрғынға шаққанда 4,7-ден 3,6-ға дейін, ал ажырасу көрсеткіші 2-ден 1,9-ға дейін төмендеді. Осы кезеңде Әзербайжанда 15 107 неке және 8 087 ажырасу тіркелді.
Бұған дейін Әзербайжанда жасанды интеллектінің өңірлік орталығы құрылатыны хабарланған.