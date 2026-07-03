Азия чемпионаты: Қазақстанның күрестен әйелдер құрамасы бес медаль жеңіп алды
АСТАНА. KAZINFORM — Таиландтың Паттайя қаласында өтіп жатқан U20 жас санатындағы Азия чемпионатында әйелдер күресінен бәсекелер аяқталды, деп хабарлайды ҰОК баспасөз қызметі.
Қазақстандық балуан қыздар сары құрлық біріншілігінде екі күміс және үш қола медаль жеңіп алды.
65 келіге дейінгі салмақта Жаңыл Бекен ақтық сында өзбекстандық Мухайё Нарзиллоеваға жол берді.
Сондай-ақ 68 келіге дейінгі салмақта Ұлдана Тілеухан финалда қытайлық Чэньлин Суннан жеңіліп қалды.
Ал 53 келіге дейінгі салмақта Динара Дауылқызы қола медаль үшін өткен бәсекеде Вэй Тин Чэньді (Қытайлық Тайбэй) жеңді.
57 келіге дейінгі салмақта Анна Стратан шешуші белдесуде Қытайлық Тайбэй өкілі Юй Сюань Чэннен басым түсіп, қола жүлдегер атанды.
59 келіге дейінгі салмақта Айжан Мұратбай қола жүлде үшін болған айқаста Мириам Грейс Балисмені (Филиппин) жеңді.
Бұдан бұрын отандық балуандар күрес түрлерінен Мажарстандағы рейтингтік турнирде бақ сынайтынын жазғанбыз.