Бакудегі қайырымдылық жәрмеңкесі Қазақстан мен Әзербайжанның мәдени байланысын нығайтты
АСТАНА.KAZINFORM - Бакуде көктемгі қайырымдылық жәрмеңкесі өтті, бұл тұрғындар мен қонақтардың гуманитарлық бастамалар мен өзара көмек дәстүрлерін қолдау үшін бірігуіне мүмкіндік берді, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Әзербайжандағы тілшісі.
Іс-шараны Халықаралық әйелдер клубы Әзербайжандағы Қазақстан елшілігімен бірлесіп ұйымдастырды. Жәрмеңкені Бакуде аккредиттелген дипломатиялық миссиялар, жергілікті және шетелдік компаниялар мен еріктілер қолдады. Бұл ауқымды іс-шара гуманитарлық ынтымақтастық пен мәдениетаралық диалогтың жоғары деңгейін тағы да көрсетті.
Әзербайжандағы Қазақстан елшісі Әлім Байел құттықтау сөзін сөйлеп, қазіргі әлемдегі қайырымдылық бастамаларының маңыздылығын атап өтті. Ол әйелдер мен балаларды қоса алғанда, әлеуметтік жағынан осал топтарды қолдау біздің құндылықтарымыздың маңызды бөлігі екенін және Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев еріктілікті дамытуға үлкен мән беретінін атап өтті.
Баку халықаралық әйелдер клубының президенті Әсемгүл Байел жәрмеңкенің барлық қатысушылары мен серіктестеріне алғысын білдіріп, жиналған қаражат әлеуметтік және гуманитарлық жобаларды жүзеге асыруға жұмсалатынын атап өтті. Атап айтқанда, көмек мұқтаж отбасыларға, ардагерлерге, ерекше қажеттілігі бар балаларға, балалар үйлеріне, сондай-ақ кәсіпкерлікті дамытуға ұмтылатын әйелдерге және жалғызбасты аналарға көрсетіледі. Баку халықаралық әйелдер клубы елшілердің жұбайлары мен кәсіпкерлік және қоғамдық қызметпен айналысатын көрнекті әзербайжан әйелдерін біріктіреді.
Ашылу рәсімінде Әзербайжанның Отбасы, әйелдер және балалар жөніндегі комитетінің төрайымы Хидран Гусейнова мен Әзербайжан мәдениет министрінің орынбасары Саадат Юсифова сөз сөйледі. Олар мұндай іс-шаралардың әлеуметтік ынтымақтастықты нығайту және мәдени әртүрлілікті насихаттау үшін маңыздылығын атап өтті. Қонақтар сонымен қатар қайырымдылық арқылы әзербайжандықтар қазақ мәдениетімен тереңірек таныса түскенін атап өтті.
Жәрмеңкеде әртүрлі елдердің қолөнері мен ұлттық тағамдары, сондай-ақ музыкалық қойылымдар, лотереялар және байқаулар сияқты ойын-сауық бағдарламасы көрсетілді. Келушілерге қазақ киіз үйі және қазақстандық компаниялардың өнімдері ұсынылды.
Бұған дейін Бакуде Наурыз мерекесі тойланған еді.