«Барыс» бес ойынға созылған сәтсіздік сериясын тоқтата алды
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық «Барыс» командасы бүгін, яғни 7 қарашада Құрлықтық хоккей лигасындағы кезекті ойынын елордада Ресейдің «Автомобилист» (Екатеринбург) командасына қарсы өткізді.
Елордалық команда кейінгі ойындарда сәтсіз өткізіп келеді. Соңғы бес кездесуде жеңілістің ащы дәмін татқан команда турнир кестесінде жағдайын біршама қиындатып алды. Сондықтан бүгінгі матчта олар жеңіске жетуге бар күшін салатыны анық еді.
Кездесу барысында қазақстандық команда алғашқы минуттан тізгінді өз қолында ұстауға тырысты. Нәтижесінде 23-минутта Дінмұхамед Қайыржан қақпаны дәл көздесе, Мэйсон Морелли 28-минутта есепті ұлғайта түсті.
Ойынның 31-минутында ресейлік клубтан Кёртис Волк мергендік танытса, 40-минутта Александр Шаров таразы басын теңестірді.
Негізгі кезеңде 2:2 есебімен аяқталып, ойын овертаймға ұласты. Овертаймда елордалық клубтан Тайс Томпсонжеңіс шайбасын соғып кетті.
Осылайша «Барыс» қатарынан бес жеңілістен кейін қарсыласын қапы қалдыруға мүмкіндік туды.
Қазақстандық клуб бұдан кейін тағы бір ойынын елордада өткізіп, 9 қарашада Ресейдің «Металлург» (Магнитогорск) клубымен шеберлік байқасады.