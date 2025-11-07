KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    13:23, 07 Қараша 2025 | GMT +5

    ҚХЛ: «Барыс» елордада «Автомобилист» командасымен кездеседі

    АСТАНА. KAZINFORM - Қазақстандық «Барыс» командасы бүгін, яғни 7 қарашада Құрлықтық хоккей лигасындағы кезекті ойынын елордада Ресейдің «Автомобилист» (Екатеринбург) командасына қарсы өткізеді.

    «Барыс» уступил «Нефтехимику» и потерпел четвертое поражение подряд
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    Кездесу Қазақстан уақытымен 19:30-да басталып, «Qazsport» телеарнасынан тікелей эфирде көрсетіледі.

    Қазірге дейін командалар 53 мәрте шеберлік байқасты. Оның 31-і елордалық команданың басымдығымен аяқталса, қалғанында ресейлік ұжым жеңіске жетті.

    Кейінгі бес кездесудің біреуінде қазақстандық клуб аталған қарсыласынан басым түсті.

    Турнир кестесінде «Барыс» 19 ұпаймен 18-орынға жайғасса, «Автомобилист» 30 ұпаймен 9-орында келеді.

    Қазақстандық клуб бұдан кейін тағы бір ойынын елордада өткізіп, 9 қарашада Ресейдің «Металлург» (Магнитогорск) клубымен шеберлік байқасады.

    Еске салсақ, бұдан бұрын Қазақстан құрамасының шабуылшысы Владимир Волков «Барыстан» кетті.

    Тегтер:
    Хоккей Барыс ХК Спорт
    Әділжан Үмбет
    Әділжан Үмбет
    Автор
    Соңғы жаңалықтар