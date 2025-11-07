ҚХЛ: «Барыс» елордада «Автомобилист» командасымен кездеседі
АСТАНА. KAZINFORM - Қазақстандық «Барыс» командасы бүгін, яғни 7 қарашада Құрлықтық хоккей лигасындағы кезекті ойынын елордада Ресейдің «Автомобилист» (Екатеринбург) командасына қарсы өткізеді.
Кездесу Қазақстан уақытымен 19:30-да басталып, «Qazsport» телеарнасынан тікелей эфирде көрсетіледі.
Қазірге дейін командалар 53 мәрте шеберлік байқасты. Оның 31-і елордалық команданың басымдығымен аяқталса, қалғанында ресейлік ұжым жеңіске жетті.
Кейінгі бес кездесудің біреуінде қазақстандық клуб аталған қарсыласынан басым түсті.
Турнир кестесінде «Барыс» 19 ұпаймен 18-орынға жайғасса, «Автомобилист» 30 ұпаймен 9-орында келеді.
Қазақстандық клуб бұдан кейін тағы бір ойынын елордада өткізіп, 9 қарашада Ресейдің «Металлург» (Магнитогорск) клубымен шеберлік байқасады.
Еске салсақ, бұдан бұрын Қазақстан құрамасының шабуылшысы Владимир Волков «Барыстан» кетті.