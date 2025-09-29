KZ
    10:01, 29 Қыркүйек 2025 | GMT +5

    Бас прокурордың бірінші орынбасары тағайындалды

    АСТАНА. KAZINFORM — Жандос Өмірәлиев Қазақстан Республикасы Бас прокурорының бірінші орынбасары болып тағайындалды. Бұл туралы Ақорда мәлім етті.

    Бас Прокурордың бірінші орынбасары тағайындалды
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов / Kazinform

    — Мемлекет басшысының өкімімен Жандос Жәнібекұлы Өмірәлиев Қазақстан Республикасы Бас прокурорының бірінші орынбасары болып тағайындалды, ол бұрынғы атқарған лауазымынан босатылды, — делінген хабарламада.

    Сондай-ақ Мемлекет басшысының өкімімен Тимур Ғазизбекұлы Тәшімбаев Қазақстан Республикасы Бас прокурорының бірінші орынбасары лауазымынан босатылды.

    Жандос Жәнібекұлы Өмірәлиев 1978 жылы туған.

    Білімі: Абай атындағы Алматы мемлекеттік университетін бітірген.

    Еңбек жолы:

    2000 жылы аудан прокурорының көмекшісі.

    2010-2011 жылдары бас прокурордың ерекше тапсырмалар жөніндегі аға көмекшісі — Заңдылықты, құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету және қылмысқа қарсы күрес жөніндегі үйлестіру кеңесінің хатшысы болды.

    2011-2017 жылдары Алматы қаласы прокурорының орынбасары қызметін атқарған.

    2017-2018 жылдары — Бас прокуратураның кадрларды дамыту басқармасының бастығы.

    2018-2022 жылдары Батыс Қазақстан облысының прокуроры болды.

    2022 жылы 8 маусымда Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының орынбасары болып тағайындалды.

    Айта кетейік, Президенттің баспасөз хатшысы Руслан Желдібай соңғы кадрлық ауыс-түйіске қатысты мәлімдеме жасап, «Бұл — әдеттегі кадрлық ротация. Негізгі мақсат — мемлекеттік жүйедегі ең маңызды бағыттардың тиімділігін күшейту» деген еді.

