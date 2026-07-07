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    Батуттағы гимнастикадан әлем кубогы кезеңі: Қазақстан құрамасы қалай өнер көрсетті

    АСТАНА.KAZINFORM - Португалияның Коимбра қаласында батуттағы гимнастикадан әлем кубогының кезеңі өз мәресіне жетті.

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    Фото: ҚР ҰОК

    Ерлер арасындағы жекелей секірулерде Никита Тумаков 35-орын, Ерлан Тасмағанбетов 46-орын, Роман Барков 49-орынға жайғасты.

    ҚР ҰОК мәліметінше, әйелдер арасындағы жекелей сайыста Евгения Чернышева 35-орыннан көрінсе, Виктория Бутолина 46-орынға тұрақтады.

    Ал синхронды секіруде Никита Тумаков пен Ерлан Тасмағанбетов 13-орынға табан тіресе, Виктория Бутолина және Евгения Чернышева 16-орынмен жарысты аяқтады.

    Айта кетейік, триатлоннан Қазақстан чемпионатының жеңімпаздары анықталды.

    Қазақстан қыздар құрамасы волейболдан Азия чемпионатын алтыншы орынмен аяқтады.

    Гимнастика Спорт Әлем кубогы
    Эльмира Оралбаева
    Эльмира Оралбаева
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