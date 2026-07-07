Батуттағы гимнастикадан әлем кубогы кезеңі: Қазақстан құрамасы қалай өнер көрсетті
АСТАНА.KAZINFORM - Португалияның Коимбра қаласында батуттағы гимнастикадан әлем кубогының кезеңі өз мәресіне жетті.
Ерлер арасындағы жекелей секірулерде Никита Тумаков 35-орын, Ерлан Тасмағанбетов 46-орын, Роман Барков 49-орынға жайғасты.
ҚР ҰОК мәліметінше, әйелдер арасындағы жекелей сайыста Евгения Чернышева 35-орыннан көрінсе, Виктория Бутолина 46-орынға тұрақтады.
Ал синхронды секіруде Никита Тумаков пен Ерлан Тасмағанбетов 13-орынға табан тіресе, Виктория Бутолина және Евгения Чернышева 16-орынмен жарысты аяқтады.
Айта кетейік, триатлоннан Қазақстан чемпионатының жеңімпаздары анықталды.
Қазақстан қыздар құрамасы волейболдан Азия чемпионатын алтыншы орынмен аяқтады.