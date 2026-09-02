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    Байқоңырдағы мектеп қазақстандық стандартқа көшті

    ҚЫЗЫЛОРДА. KAZINFORM — Байқоңыр қаласындағы М. К. Янгель атындағы бұрынғы № 7 мектеп толығымен Қазақстан Республикасының білім беру стандартына көшті. 

    Байқоңырдағы мектеп қазақстандық стандартқа көшті
    Фото: Қармақшы аудандық білім бөлімі

    Қармақшы ауданының білім бөлімі хабарлағандай, мектеп ғимараты «Байқоңыр» кешені жөніндегі Қазақстан-Ресей үкіметаралық комиссиясының бірлескен шешіміне сәйкес қала әкімшілігінің жалға беру қорынан шығарылды.

    — Ол Қазақстан Республикасының коммуналдық меншігіне өтіп, № 298 орта мектеп атауын иеленді. Білім ұйымы жаңа оқу жылы қарсаңында халық игілігіне пайдалануға берілді. № 298 орта мектептің жобалық қуаты — 790 орын. Ғимараттың жалпы аумағы — 6908,37 шаршы метр. Жаңа оқу жылына дайындық аясында жөндеу жұмысы жүргізіліп, мектептің материалдық-техникалық базасы жаңарды, — делінген хабарламада.

    Сонымен қатар кадрлық қамтамасыз ету, оқушы қабылдау және оқу-тәрбие үдерісін ұйымдастыру жұмысы толық аяқталып, мектеп жаңа оқу жылында өз жұмысын бастады.

    Бұған дейін хабарлағанымыздай, Байқоңыр қаласында 11 мектеп бар. Оның 6-ы қазақстандық білім беру стандарты бойынша оқытады.

    Ресей Білім Мектеп Байқоңыр Қызылорда облысы
    Назерке Саниязова
    Назерке Саниязова
    Авторлар