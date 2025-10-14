Бельгияда жалпыұлттық ереуіл: рейстер мен көлік қозғалысы тоқтады
АСТАНА.KAZINFORM — Бүгін Бельгияның түкпір-түкпірінде елдегі ірі кәсіподақтар ұйымдастырған ауқымды жалпыұлттық ереуіл өтіп жатыр, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Түрлі мәліметтерге сенсек, шеруге 80 мыңнан 120 мыңға дейін адам қатысты. Наразылық сағат 10:45–те Солтүсік вокзалда басталып, түнгі 12:00–де Оңтүстік вокзалда бейбіт түрде аяқталды.
Наразылық қоғамдық көліктерге, әуежайлар мен мемлекеттік қызметтерге айтарлықтай кедергі келтірді.
Наразылық акциясына қауіпсіздік пен техникалық қызметкерлердің қатысуына байланысты Брюссель мен Шарлеруа әуежайларынан барлық рейстер тоқтатылды. Жолаушыларға ұшу рұқсатын растамай әуежайға келмеу ұсынылады.
Брюссель әуежайы өкілдерінің айтуынша, «қызметкерлердің жаппай болмауына байланысты операциялық қызмет мүмкін емес». Халықаралық әуе компаниялары көрші елдерге, соның ішінде Нидерланд пен Францияға рейстер бағыты өзгертілді.
Ел астанасында метро, автобус және трамвай қатынасы да минимумға дейін қысқарды. Брюссельдегі STIB көлік компаниясы көптеген бағыттардың жұмысқа жарамсыз екенін ескертті. Осындай жағдай Антверпенде, Гентте және Льежде байқалады.
Көптеген тұрғындар жұмысқа жаяу немесе велосипедпен баруға мәжбүр. Айтарлықтай көлік кептелісі тіркелді.
Осылайша, бельгиялық кәсіподақтар күнкөрістің қымбаттауы жағдайында жалақыны көбейтуді және еңбек жағдайын жақсартуды талап етті. Шерушілер үкіметтің зейнетақы жүйесін өзгерту жоспарына да қарсы.
Өз тарапынан Бельгияның Еңбек министрі наразылық салдарына өкініш білдірді, бірақ «кәсіподақтармен диалог басымдық болып қала береді» деп атап өтті. Ол үкімет жақын күндері жаңа келіссөздерге дайын екенін мәлімдеді.
Айта кетейік, қаңтарда Бельгиядағы жалпыұлттық ереуіл болып, 30 мыңға жуық адам көшеге шыққан болатын.