Белуха маңындағы туризмді дамыту: Қазақстан мен Ресей жаңа келісім әзірлеп жатыр
АСТАНА. KAZINFORM - ҚР Туризм және спорт министрлігі Ресей Федерациясымен жаңа келісім жобасын әзірлеп жатыр.
Құжат Шығыс Қазақстан облысындағы Белуха тауы маңында туристік қызметті дамыту мен реттеуге бағытталған.
Құжат «Ашық НҚА» порталында жарияланып, 2026 жылғы 1 мамырға дейін көпшілік талқылауға ұсынылды. Ссылка: https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=15818568
Жобаға сәйкес, келісім Қазақстан мен Ресейдің шекаралас өңірлері арасындағы туризмді дамытады. Сондай-ақ, келісім екі ел арасындағы туристердің барып-келу тәртібін жеңілдетуді көздейді.
Әңгіме Белуха тауына іргелес аумақтар туралы болып отыр. Бұл өңір таулы туризм үшін кеңінен танымал бағыттардың бірі.
Ведомство өкілдерінің мәліметінше, құжатты қабылдау шекара маңындағы аудандарда таулы туризмді дамытуға, сондай-ақ екі елдің туристік әлеуетін арттыруға ықпал етпек.
Арнайы жоба «Қазақстан Республикасының халықаралық шарттары туралы» Заңының 5-бабының 2-тармағына сәйкес әзірленген. Құжатты іске асыру әлеуметтік-экономикалық немесе құқықтық жағынан теріс салдарға әкелмейді деп күтіледі.
Айта кетейік, Ақтау қаласы 2030 жылы Экономикалық ынтымақтастық ұйымы (ЭЫҰ) аясындағы туристік астана атағына ұсынылды.