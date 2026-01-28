Бейбітшілік кеңесі Трампқа Газа секторына қатысты басым өкілеттік береді
АСТАНА.KAZINFORM - Бейбітшілік кеңесінің қарар жобасында АҚШ президенті Дональд Трампқа соғыстан зардап шеккен Газа секторын басқаруға кең өкілеттік беретін жаңа халықаралық органның қалай жұмыс істейтіні көрсетілген, деп хабарлайды Kazinform меншікті тілшісі.
Қарардың көшірмесін алған The New York Times газеті Бейбітшілік кеңесі Трампқа Газа секторын басқаруға және міндеттерді бөлісуге көмектесетін жоғары лауазымды шенеуніктерді тағайындауға мүмкіндік беретінін хабарлайды.
Бұл шенеуніктердің қатарында Газа секторындағы анклавты басқаратын Палестина әкімшілігін бақылауға жауапты «жоғары өкіл», сондай-ақ қауіпсіздікті қамтамасыз етуге жауапты халықаралық тұрақтандыру күштерінің қолбасшысы бар.
Трамп сонымен қатар қарарларды бекітуге және төтенше жағдайларда оларды тоқтата тұру өкілеттігіне ие болады.
Қарар жобасына сәйкес, Бейбітшілік кеңесі он миллиардтаған долларға және жылдарға созылатын Газаны қалпына келтіруді үйлестіреді, сондай-ақ гуманитарлық көмек жеткізуді жеңілдетеді. Жобада сонымен қатар адамдар қауіпсіз көмек ала алатын анклавта «гуманитарлық аймақтарды» құру қарастырылған.
Жобада ХАМАС-пен «дәлелденген ынтымақтастық немесе ықпал ету тарихы бар» жеке тұлғалар мен ұйымдар Газа секторын басқаруға немесе қалпына келтіруге қатыспайтыны айтылған.
Қарарға сәйкес, Таяу Шығыс бейбітшілік процесі бойынша БҰҰ-ның бұрынғы елшісі Николай Младенов Газа секторының Ұлттық басқару комитетін — аумақты басқаруға, полицияны бақылауға және оның барлық «күнделікті операцияларын» басқаруға тағайындалған палестиналық технократтардан тұратын органды басқарады.
22 қаңтардағы қарарға Трамп әлі қол қойған жоқ және қазіргі уақытта қаралып жатыр. Бұл жоба қарардың соңғы мәтінін білдіретіні белгісіз. Газа бейбітшілік кеңесін құру идеясы алғаш рет Трамптың өткен қыркүйекте ұсынған Израиль мен ХАМАС арасындағы екі жылдық соғысты тоқтату үшін 20 тармақтан тұратын жоспарында көрсетілген.
Бұған дейін 19 ел Газа бейбітшілік кеңесіне қол қойғаны хабарланған болатын.