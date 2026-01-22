Газа бойынша Бейбітшілік кеңесіне он тоғыз ел қол қойды
АСТАНА. KAZINFORM – АҚШ президенті Дональд Трамп Давостағы Дүниежүзілік экономикалық форумда Газа бойынша Бейбітшілік кеңесінің құрылғанын ресми түрде жариялап, оның бастамасына көбірек елдерді қосылуға шақырды, деп хабарлайды Kazinform.
Келісімге ресми қол қою рәсімі алдындағы шамамен 20 минуттық сөзінде президент Трамп өзінің «Бейбітшілік кеңесінің» мүшелерін «жұлдыздар» деп атап, олардың қатарында «әлемдегі ең маңызды адамдар» бар екенін мәлімдеді.
- Бұл кеңестің бұрын-соңды құрылған ең ықпалды органдардың бірі болуға барлық әлеуеті бар, - деп мәлімдеді ол рәсімде.
Бейбітшілік кеңесінің Жарғысына Қасым-Жомарт Тоқаевты қоса алғанда, 19 елдің көшбасшылары қол қойды. Қазақстан Президентінен басқа, құжатқа Әзербайжан, Аргентина, Армения, Бахрейн, Болгария, Мажарстан, Индонезия, Иордания, Қатар, Марокко, Моңғолия, Біріккен Араб Әмірліктері, Пәкістан, Парагвай, Сауд Арабиясы, Түркия, Өзбекстан және өзін-өзі жариялаған Косово республикасының өкілдері қол қойды.
CNN хабарлауынша, рәсімде Трамп қайта құру туралы айтып, Газаны «тамаша жер» деп атады.
- Жүрегімде мен жылжымайтын мүлікке жақын адаммын, және мен үшін маңызды – орналасқан жер. Мен: теңіз жағасындағы мына жерге қараңызшы. Мына әдемі жер теліміне қараңызшы. Ол көптеген адамдар үшін қандай болады. Бұл тамаша болар еді, - дедім, - деді Трамп Давостағы кездесуде.
Америкалық көшбасшы сонымен қатар Бейбітшілік кеңесі Таяу Шығыста бейбітшілікті қамтамасыз ету үшін БҰҰ-мен ынтымақтасатынын мәлімдеді.
Осыған дейін Трамп Газа бойынша Әлем кеңесі құрылатынын мәлімдегені туралы жаздық.
Сондай-ақ Путин мен Лукашенконы Газа бойынша «Бейбітшілік кеңесіне» шақырғаны хабарланды.