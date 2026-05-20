Бейжіңдегі Си Цзиньпин мен Владимир Путин келіссөздерінің қорытындысы
АСТАНА.KAZINFORM - Бүгін екі ел көшбасшылары Ресей президентінің ресми сапары аясында Қытай астанасында келіссөз жүргізді, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Бейжіңдегі тілшісі оқиға орнынан.
Кездесудің ресми бөлімі Халық жиналыстары ғимаратының алдындағы алаңда басталып, онда Қытай төрағасы Си Цзиньпин Ресей президенті Владимир Путинді ресми рәсіммен қарсы алды. Ресми іс-шаралардан кейін мемлекет басшылары жеке және кеңейтілген құрамда кездесулер өткізді.
Си Цзиньпин диалогты терең және жемісті деп сипаттап, стратегиялық ынтымақтастықтың жоғары деңгейін атап өтті.
-Президент Путинмен бірлескен стратегиялық басшылығымызбен Қытай-Ресей қарым-қатынасы жаңа деңгейге көтерілді, - деп атап өтті ол.
Владимир Путин кездесудің дәстүрлі және сындарлы атмосферада өткенін атап өтті. Ол екі тарап ынтымақтастықтың барлық негізгі салаларын жан-жақты талқылағанын айтты.
-Ресей мен Қытай тәуелсіз сыртқы саясатқа берік және жаһандық аренада тұрақтандырушы рөл атқара отырып, тығыз стратегиялық серіктестікте әрекет етеді, - деді Ресей басшысы.
Кездесуден кейін Жан-жақты серіктестікті нығайту және тату көршілік қарым-қатынастарды тереңдету туралы бірлескен мәлімдемеге қол қойылды. Құжат 2001 жылғы Тату көршілік, достық және ынтымақтастық туралы шарттың мерзімін ұзартуды көздейді.
Сондай-ақ, тараптар көпполярлы әлем туралы декларация қабылдап, шамамен 40 үкіметаралық, ведомствоаралық және корпоративтік құжаттарға қол қойды. Соңында көшбасшылар Білім беру жылының ашылуына қатысты.
Сонымен қатар, тараптар визасыз режимді жалғастыруға келісті. Владимир Путин атап өткендей, 2025 жылы 2 миллионнан астам Ресей азаматы Қытайға, ал 1 миллионнан астам Қытай азаматы Ресейге келеді.
-Қытай мен Ресей арасындағы гуманитарлық алмасуды одан әрі жеңілдету үшін Қытай Ресей азаматтары үшін визасыз режимді 2027 жылдың 31 желтоқсанына дейін ұзарту туралы шешім қабылдады. Кәдімгі төлқұжаты бар Ресей азаматтары Қытайға іссапар, туризм, туыстары мен достарына бару, алмасу немесе транзит үшін 30 күнге дейін визасыз кіре алады, - деді Қытай Сыртқы істер министрлігінің өкілі Го Цзякун брифингте.
Ресей президентінің баспасөз хатшысы Дмитрий Песков Ресейдің Қытай сияқты визасыз режимді 2027 жылға дейін ұзартатынын мәлімдеді.
Айта кетейік, Ресей президенті Владимир Путиннің 19-20 мамыр аралығында Қытайға ресми сапармен баратыны бұған дейін хабарланған.