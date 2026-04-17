Қазақстан жазда Қытайда өтетін ауқымды технологиялық форумға қатысады
АСТАНА.KAZINFORM - Қытай астанасында қытайлық жасанды интеллект шешімдерін жаһандық экожүйеге интеграциялауға және технологиялық серіктестіктің жаңа форматтарын әзірлеуге арналған халықаралық «JXQ жасанды интеллект форумы» өтті, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Бейжіңдегі тілшісі.
Цифрлық қалалардың жаһандық альянсының бас хатшысы Ю Цзин ел астанасының жасанды интеллект секторының ауқымын таныстырды. Бейжіңде 2500-ден астам мамандандырылған компания орналасқан, ал саланың негізгі сегменті 450 миллиард юаньға (шамамен 66 миллиард доллар) жетті.
Спикердің айтуынша, Қытайдың Орталық киберкеңістік әкімшілігінде 223 ірі модель тіркелген, бұл жалпы ұлттық көлемнің 40%-дан астамын құрайды.
Саланы ынталандыру үшін Бейжің билігі мақсатты қолдау шараларын жүзеге асырып келеді. Мемлекет есептеу қуаты шығындарын 50%-ға дейін субсидиялайды және шағын және орта бизнес үшін 30%-ға дейін жеңілдіктер ұсынатын ваучер жүйесін енгізіп жатыр. Жаңа буын нейрондық желілерді оқытудың негізі болуы тиіс жоғары сапалы деректер жиынтығын жасауға маңыз беріп отыр.
Бейжіңде орналасқан цифрлық интеллект компаниясы BEDI-дің аға ғылыми қызметкері Доу Дэцзин әлемдік экономиканың трансформациясы аясында дамушы нарықтар ең қарқынды өсімді көрсетіп жатқанын атап өтті. Ол бұл тұрғыда жасанды интеллектінің жаһандануы технологияларды жергілікті сценарийлерге бейімдеу, сәйкестікті қамтамасыз ету және трансшекаралық деректер ағынын реттеуде қиындықтарға толы екенін түсіндірді.
Қытай-Бенилюкс сауда палатасы директорлар кеңесі төрағасының орынбасары Пьер Мирочников Адре Қытайдың жасанды интеллектінің дамуы үшін перспективалы бағыттар ретінде Қазақстан мен Оңтүстік-Шығыс Азия елдерінің рөлін атап өтті.
- Бұл нарықтарға тікелей қол жеткізу көбінесе мәдени және әкімшілік кедергілермен қиындайды. Бұл конфигурацияда Еуропа реттеуші механизмдер мен жоғары сенім стандарттарын ұсынатын «жұмсақ алаң» ретінде әрекет ете алады, - деп қосты ол.
«Цифрлық қалалардың жаһандық альянсының» өкілі Kazinform тілшісіне берген сұхбатында ұйымның Қазақстанмен серіктестігін кеңейту ниетін айтты.
- Биыл бірқатар бірлескен іс-шара жоспарланған. Қазақстан делегациясы осы жазда Қытайда өтетін ауқымды технологиялық форумға қатысады деп жоспарланған, ал күзде Қытайдың жетекші IT компанияларының басшылары Қазақстандағы Digital Bridge форумына келеді, - деп атап өтті ол.
Біз бұған дейін Қытайдың жасанды интеллектті қолдана отырып, онлайн-коммерцияны дамытуды жоспарлап отырғанын хабарлаған болатынбыз.