Биатлоннан 2026 жылғы Олимпиадаға қатысатын ұлттық құрама тізімі белгілі болды
АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстан биатлоншылар одағы жаттықтырушылар штабымен бірлесіп, алдағы Италияда өтетін қысқы Олимпиада ойындарында ел намысын қорғайтын спортшылардың тізімін ресми түрде бекітті.
Еске салайық, іріктеу кезеңінің қорытындысы бойынша ұлттық құрама төрт спортшыдан (екі ер, екі әйел) құралады.
Жаттықтырушылар кеңесінің шешімімен Владислав Киреев, Әсет Дүйсенов, Милана Генева және Айша Ракишева Олимпиадада Қазақстан атынан сынға түсетін болды.
Федерацияның баспасөз қызметінің хабарлауынша, бұл құрам - ұлттық құраманың тарихындағы ең жас командалардың бірі. Спортшылар орташа 24-25 жаста.
Қазіргі таңда құрама Чехияда оқу-жаттығу жиынына қатысып жатыр және әлем кубогінің кезекті кезеңінде бақ сынайды. Бұл турнир Олимпиадаға дайындықтың соңғы кезеңі болмақ. Одан кейін олимпиадалық құрама Италияға оқу-жаттығу жиынына аттанады.
Айта кетейік, 2026 жылғы Олимпиада ойындарында биатлон жарыстары 8 ақпанда басталады.
