    13:40, 19 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Биыл 3 мыңнан астам адам қылмыстық іс орбитасына заңсыз тартылған

    АСТАНА. KAZINFORM – Бас прокурор Берік Асылов 2025 жылы атқарылған жұмыстарды қорытындылаған жиында биыл 3 мыңнан астам адам қылмыстық іс орбитасына заңсыз тартылғанынан айтты.

    Бүгін Қазақстанда Прокуратура күні аталып өтеді
    Фото: ҚР Бас прокуратурасы

    - Биыл 3 мыңнан астам адамның заңсыз түрде қылмыстық орбитаға тартылуының жолы кесілді. Азаптау фактілерінің саны бірнеше есе азайды. Қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінде азаптауға жол берілген жоқ, суицидтер саны 27% қысқарды.

    Ал сотталғандардың еңбекпен қамтылуы 15% артты, - деді Бас прокурор.

    Бұған дейін прокуратура жеке сот орындаушыларының жасырған табысын анықтап, қосымша салық өндіргенін жазған едік

