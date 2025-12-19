13:40, 19 Желтоқсан 2025 | GMT +5
Биыл 3 мыңнан астам адам қылмыстық іс орбитасына заңсыз тартылған
АСТАНА. KAZINFORM – Бас прокурор Берік Асылов 2025 жылы атқарылған жұмыстарды қорытындылаған жиында биыл 3 мыңнан астам адам қылмыстық іс орбитасына заңсыз тартылғанынан айтты.
- Биыл 3 мыңнан астам адамның заңсыз түрде қылмыстық орбитаға тартылуының жолы кесілді. Азаптау фактілерінің саны бірнеше есе азайды. Қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінде азаптауға жол берілген жоқ, суицидтер саны 27% қысқарды.
Ал сотталғандардың еңбекпен қамтылуы 15% артты, - деді Бас прокурор.
Бұған дейін прокуратура жеке сот орындаушыларының жасырған табысын анықтап, қосымша салық өндіргенін жазған едік.