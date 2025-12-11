KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    17:28, 11 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Биыл кеден заңнамасын бұзғандарға 534 әкімшілік іс қозғалған

    АСТАНА. KAZINFORM — Соңғы 11 айда елімізде 937 кедендік тексеріс жүргізілген. Ал солардың 83%-ында заңбұзушылық анықталыпты.

    кеден органы қазақстандық ұшқышсыз ұшу аппаратын ұстады — фейк
    Фото: Әлихан Асқар/Kazinform

    Бұл туралы ҚР ҚМ МКК Тауарлар шығарылғаннан кейінгі кедендік бақылау басқармасының басшысы хабарлады.

    — Биылғы 11 айдың қорытындысы бойынша 937 кедендік тексеру жүргізіліп, нәтижесінде 32 млрд теңге қосымша салық пен баж салығы есептелді, оның ішінде 78%-ы, шамамен 25 млрд теңге, бюджетке нақты түсім ретінде өндірілді. Заң бұзушылықтар кедендік тексерістердің 83%-ында анықталды, яғни 778 тексеру нәтижесінде кеден заңнамасын бұзу фактілері тіркелді. Өткен жылмен салыстырғанда қосымша есептеу сомасы 176%-ға, ал бюджетке өндіріп алу сомасы 267%-ға өсті, — дейді Әділет Арашапов.

    Басқарма басшысы салық төлеуден жалтарғандар заңмен жазаланатынын ескертті.

    — Кеден саласында заң бұзғаны үшін 534 әкімшілік іс қозғалып, 442 млн теңге көлемінде айыппұлдар бюджетке өндірілді. Бұл айыппұлдар ҚР Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 551-бабына сәйкес салынады және декларацияларда көрсетілген мәліметтердің дұрыс болмауынан туындайды. Егер кедендік төлемдер мен салықтардан жалтару сомасы 10 000 АЕК-тен асатын болса, онда ҚР Қылмыстық кодексінің 236-бабына сәйкес қылмыстық жауапкершілікке тартылады, — дейді Әділет Жанатұлы.

    Айта кетейік, кеден қызметкерлеріне көлікті тоқтатып, тексеру құқығы берілмек.

    Тегтер:
    Мемлекеттік кірістер Салық Айыппұл Заң Кеден
    Аружан Махмут
    Аружан Махмут
    Автор
    Соңғы жаңалықтар