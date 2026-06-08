Биыл Өзбекстан мен Иран үкіметаралық комиссияның кезекті отырысын өткізеді
ТАШКЕНТ. KAZINFORM – Өзбекстанның инвестиция, өнеркәсіп және сауда министрі Лазиз Кудратов пен Иранның өнеркәсіп және сауда министрі Сейед Мохаммад Атабак үкіметаралық комиссиясының 17-ші отырысын өткізуге уағдаласты, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Ташкенттегі меншікті тілшісі.
Тараптардың кездесуі Бішкекте өткен ШЫҰ өнеркәсіп министрлерінің IV кеңесі аясында ұйымдастырылды. Оның барысында ведомство басшылары сауда-экономикалық ынтымақтастықты нығайту, өнеркәсіптік кооперацияны ілгерілету және логистика мәселелерін талқылады.
- Келіссөз нәтижесінде Өзбекстан-Иран үкіметаралық комиссиясының 17-ші отырысын өткізу туралы уағдаластыққа қол жеткізілді. Іс-шара 2026 жылдың төртінші тоқсанында өтеді, - делінген Өзбекстанның инвестиция, өнеркәсіп және сауда министрлігі тартқан хабарламада.
Қоса кетсек, таяуда Өзбекстан ДСҰ-ға қосылу бойынша Үндістанмен арадағы келіссөзді аяқтады.
Сондай-ақ, жақында «Қытай — Қазақстан — Өзбекстан — Ауғанстан» бағытындағы алғашқы контейнерлік пойыз жолға шықты.