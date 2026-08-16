Биік тауда қор жәшіктері пайда болды: ішінде не бар
АСТАНА. KAZINFORM — Биік таулы аймақтардағы ТЖМ «Қазселденқорғау» ММ бақылау бекеттерінің жаңа модульдік ғимараттарына туристерге арналған арнайы авариялық қор жәшіктері орнатыла бастады. Бұл туралы ТЖМ мәлім етті.
Үш тілде белгіленген жәшіктер тауда бағдарынан адасып, ТЖМ бақылау бекетіне келген адамдарға арналған.
— Авариялық қор адамды уақытша қажетті ресурстармен қамтамасыз етуге есептелген. Оның құрамында 10 литр ауыз су, бір бума отын, дәрі қобдишасы, екі тәуліктік тамақтану рационы, сондай-ақ азық-түліктің бірнеше түрі бар. Олардың қатарында үш түрлі ботқа, екі түрлі бұқтырылған ет, кептірілген нан және тұз бар. Сонымен қатар жәшіктерде сіріңке мен консерві ашқыш қарастырылған, — деп түсіндірді министрліктен.
Мұндай авариялық қорларды жасау биік таулы аймақтардағы қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталған қосымша шара. Күтпеген жағдай туындаған кезде турист көмек келгенге немесе жақындарымен байланыс қалпына келгенге дейін қажетті азық-түлік, су және жылыну құралдарын пайдалана алады.
Айта кетейік, бұған дейін Алматы облысындағы Төменгі Көлсай көлінде жаңа әмбебап құтқару пункттері ашылған болатын.