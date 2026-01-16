Былтыр 1700-ден астам медицина қызметкері біліктілікті арттыру курстарынан өткен
АСТАНА. KAZINFORM — Өткен жылы Біліктілікті арттыру жылы шеңберінде МСАК ұйымдарының мамандары 1 165 мейіргер мен 553 жалпы практика дәрігерін оқытудан өтті. Бағдарламаларға бір маманға төрт модуль кірді. Бұл туралы Денсаулық сақтау министрлігі мәлім етті.
Жоғары оқу орындары мен колледждердің 1 108 оқытушысын оқыту маңызды нәтиже болды, бұл қазіргі заманғы даярлық стандарттарының тұрақты таралымын қамтамасыз етеді.
2025 жылы оқытудың басым бағыттары:
— кеңейтілген практика мейіргерлерін даярлау — 173;
— медициналық ұйымдарды аккредиттеу — 213;
— пациенттерді қолдау және ішкі сараптама қызметтерінің жұмысын ұйымдастыру — 69;
— созылмалы ауруларды басқару бағдарламасын енгізу — 5 өңірде 203 маман;
— заманауи симуляциялық технологияларды қолдану-12 өңірден 553 маман.
Бұл іс-шараларды іске асыру мемлекеттік саясаттың басымдықтарына сәйкес келеді, кадрлық әлеуетті нығайтады, мамандардың тапшылығын азайтады және медициналық көмектің сапасын, әсіресе шалғай өңірлерде арттырады.
Айта кетейік, бұған дейін Қазақстанда медициналық ұйымдарды ұлттық аккредиттеу қарқыны күшейгенін жазған едік.