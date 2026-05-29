Bloomberg: Қазақстан сын-қатерді өз пайдасына жарата білуді үйренді
АСТАНА.KAZINFORM - Блумбергтің ықпалды америкалық басылымы Қазақстан туралы ірі аналитикалық мақала жариялап, елді жылдам өзгеретін жаһандық жағдайларға бейімделудің ең сәтті үлгілерінің бірі деп атады.
Мақала авторлары соңғы жылдары Қазақстан халықаралық турбуленттілік жағдайында тұрақтылықты сақтап қана қоймай, сонымен қатар Еуразияның маңызды экономикалық, логистикалық және технологиялық хабы ретіндегі өз орнын нығайта алғанын атап өтеді.
Bloomberg осы өзгерістердің символы ретінде Астананы атайды. Басылым ширек ғасыр бұрын қазіргі астана жазық даладағы шағын қала болғанын, бірақ бүгінде ол танымал сәулеті мен ауқымды инфрақұрылымдық жобалары бар заманауи мегаполиске айналғанын еске салады.
- Астана ең алдымен мағыналы сәулетімен қызықты, - делінген Bloomberg мақаласында.
Алайда, авторлар елдің сәулетінен гөрі оның жаңа геоэкономикалық рөліне назар аударады. Bloomberg мәліметі бойынша, Қазақстан әлемдегі ең ірі нарықтар арасындағы байланыстырушы буын ретінде қызмет етіп келеді. Басылымда Қытай мен Еуропа арасындағы негізгі жүк тасымалдау бағытына айналып келе жатқан Транскаспий халықаралық көлік бағыты немесе Орта дәліз жайы айтылады.
Басылымда жаһандық логистикадағы өзгерістер аясында Қазақстан өзінің географиялық орналасуын стратегиялық артықшылыққа айналдырып, Еуразия үшін транзиттік хаб ретіндегі орнын айтарлықтай нығайта алғаны да айтылған.
- Ел Қытай, Ресей және Еуропа арасындағы орнын экономикалық артықшылық ретінде пайдаланып отыр, - деп жазады Bloomberg.
Мақалада сондай-ақ елдің өз дамуы үшін жаһандық қиындықтарды пайдалану мүмкіндігі де қарастырылған. Авторлар пікірінше, Қазақстан халықаралық нарықтардағы өзгерістерге, энергетикалық дағдарыстарға және жеткізу тізбектерін қайта құрылымдауға бейімделіп, сауда мен инвестиция үшін жаңа мүмкіндіктер ашты.
Bloomberg елдің цифрлық трансформациясына баса назар аударады. Басылым Қазақстанды аймақтағы цифрландыру саласындағы көшбасшылардың бірі деп атайды. Авторлар электрондық үкіметтің дамуының жоғары деңгейін және мемлекеттік басқаруда цифрлық қызметтерді белсенді енгізуді атап өтеді. Басылымды жасанды интеллект саласындағы Қазақстанның жоспары ерекше қызықтырды. Жасанды интеллекттің дамуы ұлттық басымдыққа айналғаны және елдің жаңа технологиялық дәуірге мамандарды даярлауға баса назар аударып отырғаны атап өтіледі.
- Қазақстан жасанды интеллект пен цифрлық инновациялар үшін аймақтық хаб болуға ұмтылады, - деп жазады авторлар.
Bloomberg халықаралық инвесторлардың назарын аударатын фактор ретінде Астана хабын, деректер орталығын дамытуды, маңызды минералды жобаларды және Астана халықаралық қаржы орталығын атады.
Басылымда елдің демографиялық әлеуеті де тілге тиек етіледі. Қазақстан халқының жартысына жуығы 30 жасқа толмаған, бұл авторлардың пікірінше, инновациялық экономика мен технологиялық кәсіпкерліктің одан әрі дамуына негіз қалайды.
Жалпы алғанда, Bloomberg Қазақстанды шикізатқа негізделген экономиканың дәстүрлі қабылдауынан тысқары шығуға тырысатын және технологияға, логистикаға, адами капиталға және халықаралық ынтымақтастыққа баса назар аударатын ел ретінде сипаттайды.
Басылымның негізгі қорытындысы - Қазақстан әлемдік бизнес қауымдастығы тарапынан шеткері нарық ретінде емес, экономикалық өсімнің тәуелсіз орталығы және Еуразияның жаңа архитектурасын қалыптастыратын процестердің негізгі қатысушысы ретінде қарастырылған.