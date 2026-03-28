Богдан Вербовой: Польша сахнасында өзімді ғана емес, қазақ балет мектебін де таныстырып жүрмін
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Қазақ балет өнерінің тағы бір өкілі Богдан Вербовой халықаралық деңгейде мойындалып, Еуропа сахнасында өнер көрсетіп жүр. Будапешттегі беделді байқауда топ жарып, Польша ұлттық театрына шақырту алған әртіс бүгінде жаңа ортада кәсіби тұрғыдан да, тұлғалық жағынан да өсіп келе жатқанын айтады.
– Богдан, Польша ұлттық балетінен шақырту алған сәт есіңізде ме? Шетелдік театр ұжымына қалай қосылдыңыз?
– Мен Budapest Ballet Grand Prix байқауынан кейін Польша ұлттық театры тарапынан шақырту алдым. Бұл байқауда алтын медаль жеңіп алдым. Қазылар алқасының құрамында театрдың балет труппасының көркемдік жетекшісі Кшиштоф Пастор болды.
Нәтижелер жарияланғаннан кейін қазылармен қысқаша тілдесуге мүмкіндік туған еді. Сол кезде Кшиштоф Пастор маған өзі келіп, қайда өнер көрсетіп жүргенімді сұрады. Әңгіме барысында өз труппасына бірінші солист ретінде қосылу мүмкіндігін ұсынды.
– Қазақстаннан Еуропа сахнасына өту – тек география емес, ішкі трансформация да шығар. Өзіңізді кәсіби тұрғыда және жеке адам ретінде қалай өзгертіп жатыр?
– Әзірше нақты қорытынды жасауға ерте, бірақ өзгерістердің бар екенін анық сеземін. Кәсіби тұрғыдан жаңа деңгейге көтеріліп келемін. Жаңа қойылымдар, жаңа хореографиялық бағыттар – мұның бәрі менің дамуыма үлкен серпін беріп жатыр.
Ал тұлғалық тұрғыдан өзіме деген сенімім артты. Себебі мен тек өзімді емес, елімді, қазақ балет мектебін таныстырып жүргенімді жақсы түсінемін. Бұл – үлкен жауапкершілік. Дәл сол жауапкершілік маған қосымша күш пен мотивация береді.
– Polish National Ballet труппасындағы шығармашылық атмосфераны қалай сипаттар едіңіз? Бұл театрдың басты ерекшелігі неде деп ойлайсыз?
– Балет труппасындағы шығармашылық орта өте кәсіби әрі жұмысқа толық бағытталған. Әр әртіс өз ісіне барынша жауапкершілікпен қарап, қойылымды басынан аяғына дейін мінсіз орындауға тырысады, тіпті кейде талаптан да асып түседі.
Осындай ортада жұмыс істеу мені шабыттандырып, өзімді үнемі дамытуға итермелейді. Дегенмен әзірше қандай да бір ерекше айырмашылықты нақты атап өту қиын, себебі мұнда жұмыс істеп жүргеніме небәрі жарты жыл ғана болды.
– Театр репертуары классика мен заманауи бағытты қалай үйлестіреді? Сізге қай бағыт жақын?
– Театр қазіргі заман талаптарына сай келеді. Репертуарында заманауи және неоклассикалық қойылымдар мол, сонымен қатар классикалық балет мұрасы да өз орнын сақтап отыр.
Өз басыма классикалық бағыт жақынырақ, өйткені Абай атындағы қазақ ұлттық опера және балет театры сахнасында көбіне сол репертуармен жұмыс істедім. Дегенмен жаңа хореографиялық бағыттар да қызықтырады. Сол арқылы өзімді жан-жақты әртіс ретінде дамытқым келеді.
– Қандай спектакльдерде қай партияларды орындап үлгердіңіз?
– Осы уақытқа дейін бірнеше қойылымда өнер көрсетіп үлгердім. Атап айтсам, «Симфония До» балетінің І және ІІІ актілерінде бас партияны биледім, «Жетінші симфония» қойылымында солист ретінде шықтым. Сонымен қатар «Пиноккио» балетінде Пиноккио рөлін, «Килар концерті» қойылымында солист партиясын орындадым.
Қазір «Баядерка» балетіндегі Солор партиясының премьерасына дайындалып жатырмын. Бұдан бөлек, шақырту бойынша «Жизель» балетінде Альберт партиясын Латвия ұлттық театрының сахнасында билеп қайттым.
– Еуропалық және қазақстандық көрерменнің қабылдауы арасында айырмашылық бар ма? Қай сахнада жауапкершілік көбірек сезіледі?
– Негізі жауапкершілік қай жерде өнер көрсетсең де бірдей сезіледі. Көрермендер барлық жерде балетті жақсы көреді, өте жылы қабылдайды.
Дегенмен кейбір айырмашылықтар байқалады. Мысалы, Еуропада көрермендер гүлді әртіске тікелей бермейді, оны театр қызметкерлері спектакль аяқталған соң сахнаға алып шығады. Сонымен қатар қойылым кезінде видеоға түсіруге қатаң тыйым салынған, әрі көрермендер бұл талапты бұлжытпай орындайды.
– Шетелде жүріп, өзіңізді Қазақстанның мәдени өкілі ретінде сезінесіз бе?
– Әрине, менің қазақы болмысым әрдайым менімен бірге жүреді. Бұл бойыма туғаннан сіңген қасиет. Тіпті кейбір қазақ дәстүрлерін осындағы әріптестеріме айтып отырамын. Ал сахнадағы көрінісі, бәлкім, сырт көзге анық байқалар, сондықтан оны нақты бағалау қиын.
– Әңгімеңізге рақмет!
Еске салайық, бұған дейін Дания Корольдігі театрында өнер көрсетіп жүрген қазақ бишісі Мейрамбек Назарғожаевпен әңгімелескен едік.
Ол әуелі Копенгаген трибунасында алматылық «Қайрат» футбол клубына жанкүйер болып, жарты сағаттан кейін сахнада әйгілі «Щелкунчик» спектаклінде Ханзаданың партиясын билеген еді.