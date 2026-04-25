Бокс: Виктория Графеева Бразилиядағы әлем кубогының финалына жолдама алды
АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстандық боксшы Виктория Графеева World Boxing федерациясының ұйымдастыруымен өтіп жатқан әлем кубогында финалға шықты.
Жартылай финалда қазақстандық боксшы польшалық Анета Рыгельсканы айқын басымдықпен жеңді. Қорытынды есеп – 5:0.
Бразилияның Фос-ду-Игуасу қаласында өтіп жатқан байрақты бәсеке 26 сәуірде аяқталады.
Айта кетсек, 24 сәуірде Аида Әбікеева (65 келі), Диас Молжігітов (80 келі), Алуа Балқыбекова (51 келі), Виктория Графееева (60 келі), Сұлтанбек Айбарұлы (85 келі) қарсыластарын жеңсе, Даниял Сәбит (50 келі) пен Санжарәлі Бегалиев (75 келі) жарыс жолынан шығып қалды.
