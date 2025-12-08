Бокстан әлем чемпионатында 8 желтоқсанда ел құрамасынан кімдер шығады
АСТАНА. KAZINFORM — Халықаралық бокс ассоциациясы (IBA) аясында Дубайда (БАӘ) өтіп жатқан әлем чемпионатында 8 желтоқсанда ел құрамасынан жеті боксшы сынға түседі.
IBA турнирі 3-13 желтоқсан аралығында Дубайда ұйымдастырылады. Бұл бәсекеде 13 салмақ дәрежесі белгіленген, ал жүлде қоры өте жоғары: чемпиондар — 300 мың доллар, күміс жүлдегерлер — 150 мың доллар, қола жүлдегерлер — 75 мың доллар, ал ширек финалистер 10 мың доллар алады.
67 келі. Санатәлі Төлтаев - Касио Сантос Оливьера (Бразилия)
80 келі. Ерасыл Жақпеков - Джамбулат Бижамов (Ресей)
92 келі. Нурмагамед Юсупов - Энмануэль Рейес (Испания)
92 келіден жоғары. Нұрлан Сапарбай - Иман Рамизанпурделвар (IBA-PRO)
48 келі. Теміртас Жүсіпов - Девендра сингх Саланди (Үндістан)
75 келі. Сабыржан Аққалықов - Таухиримати Тохерири-Халлит (Жаңа Зеландия)
60 келі. Серік Теміржанов - Эндрю Чилата (Замбия)
Биыл дүбірлі додаға жер-жаһанның 95 елінен былғары қолғап шеберлері келді.
Қазақстан ерлер құрамасы әлем чемпионаты алдында Өзбекстан астанасы Ташкент қаласында бірлескен оқу-жиынын өткізді.