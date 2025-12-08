KZ
    Бокстан әлем чемпионатында 8 желтоқсанда ел құрамасынан кімдер шығады

    АСТАНА. KAZINFORM — Халықаралық бокс ассоциациясы (IBA) аясында Дубайда (БАӘ) өтіп жатқан әлем чемпионатында 8 желтоқсанда ел құрамасынан жеті боксшы сынға түседі.

    Бокстан әлем чемпионатында 8 желтоқсанда ел құрамасынан кімдер шығады
    Фото: ҰОК

    IBA турнирі 3-13 желтоқсан аралығында Дубайда ұйымдастырылады. Бұл бәсекеде 13 салмақ дәрежесі белгіленген, ал жүлде қоры өте жоғары: чемпиондар — 300 мың доллар, күміс жүлдегерлер — 150 мың доллар, қола жүлдегерлер — 75 мың доллар, ал ширек финалистер 10 мың доллар алады.

    67 келі. Санатәлі Төлтаев - Касио Сантос Оливьера (Бразилия)
    80 келі. Ерасыл Жақпеков - Джамбулат Бижамов (Ресей)
    92 келі. Нурмагамед Юсупов - Энмануэль Рейес (Испания)
    92 келіден жоғары. Нұрлан Сапарбай - Иман Рамизанпурделвар (IBA-PRO)
    48 келі. Теміртас Жүсіпов - Девендра сингх Саланди (Үндістан)
    75 келі. Сабыржан Аққалықов - Таухиримати Тохерири-Халлит (Жаңа Зеландия)
    60 келі. Серік Теміржанов - Эндрю Чилата (Замбия)

    Биыл дүбірлі додаға жер-жаһанның 95 елінен былғары қолғап шеберлері келді.

    Қазақстан ерлер құрамасы әлем чемпионаты алдында Өзбекстан астанасы Ташкент қаласында бірлескен оқу-жиынын өткізді.

    Бокс әлем чемпионаты Спорт
