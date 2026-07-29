«Болашақ ойындары – 2026» турниріне қатысу үшін Астанаға мәртебелі қонақтар келіп жатыр
АСТАНА.KAZINFORM – «Болашақ ойындары – 2026» (GOTF 2026) powered by Samruk-Kazyna халықаралық турниріне қатысу үшін Астанаға мәртебелі қонақтар келді, деп хабарлайды ҚР Туризм және спорт министрлігінің баспасөз қызметі.
Баспасөз қызметінің мәліметтеріне қарағанда, елордадағы халықарлық әуежайға Тәжікстан Ұлттық олимпиадалық комитетінің вице-президенті Дилшод Жамолидинович Назаров пен Түркі мемлекеттері ұйымының Бас хатшысы Кубанычбек Өмірәлиев және Әзербайжан Республикасының Жастар және спорт министрі Фарид Фазиль оғлы Ғаибов спорттық делегаттармен бірге келіп жетті.
Әуежайда мәртебелі қонақтарды Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрінің орынбасары Мирас Төлебаев қарсы алып, қазақ халқының ұлттық салт-дәстүріне сай құрмет көрсетілді. Бұл – қазақтың қонақжайлығы мен ұлттық мәдениетінің жарқын көрінісі.
«Болашақ ойындары – 2026» турнирі спорт, цифрлық технологиялар және халықаралық достықты тоғыстыратын айтулы алаңға айналмақ.
Айта кетейік, сондай-ақ бүгін елордаға Біріккен Араб Әмірліктерінің спорт министрі Ахмед Бельхул келді.
Құрметті мейманды Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрінің орынбасары Бауыржан Рапиков қарсы алып, алдағы халықаралық турнир аясындағы іс-шараларға сәттілік тіледі.
Қазақы қонақжайлық дәстүріне сай әуежайда БАӘ делегациясына ұлттық тағамдар ұсынылып, қазақ халқының мәдениеті мен салт-дәстүрі таныстырылды.
Ахмед Бельхулдың сапары Қазақстан мен Біріккен Араб Әмірліктері арасындағы спорт саласындағы ынтымақтастықты нығайтуға және фиджитал спортты дамыту бағытындағы халықаралық әріптестікті кеңейтуге серпін береді.
Айта кетейік, «Болашақ ойындары – 2026» халықаралық турнирінің ашылу салтанатына бірқатар мемлекет басшылары қатысып, Президент Қасым-Жомарт Тоқаев сөз сөйлейтін болады.