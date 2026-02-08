Қазақстанның барлық өңірінде дауылды ескерту жарияланды
АСТАНА. KAZINFORM – «Қазгидромет» РМК 2026 жылғы 8 ақпанда Алматы, Шымкент және Қазақстанның барлық 17 облысында дауылды ескерту жариялады.
Астанада күндіз жаңбыр мен қар жауып, бұрқасын және көктайғақ күтіледі.
Ұлытау облысында түнде жаңбыр мен қар, бұрқасын және көктайғақ болады. Күндіз облыстың солтүстігі, шығысы және оңтүстігінде жауын-шашын, бұрқасын және көктайғақ күтіледі. Тұман түсуі ықтимал. Облыстың солтүстік пен шығыс аймағыннан соғатын желдің екпіні – 15-20 м/с, түнде және таңертең кей жерлерде 23-28 м/с күшейеді.
Түркістан облысының оңтүстік және таулы аймақтарында күндіз қатты жаңбыр жауады. Түнде таулы аймақтарда көктайғақ күтіледі. Тұман түсуі ықтимал.
Атырау облысының батысы, солтүстігі және шығысында жаңбыр мен қар жауады, оңтүстігінде аздаған жауын-шашын күтіледі. Тұман мен көктайғақ болады. Күндіз облыстың солтүстігі мен шығысында қар жауады. Солтүстік-батыстан соғатын жел оңтүстік-батысқа ауысып, екпіні 15-20 м/с жетеді.
Жамбыл облысында тұман күтіледі. Солтүстік-шығыстан соғатын жел оңтүстік-батысқа ауысып, облыстың оңтүстік-батысы, солтүстік-шығысы мен таулы аймақтарында екпіні 15-20 м/с, кей жерлерде 23-28 м/с болады.
Маңғыстау облысының батысы мен солтүстігінде күндіз көктайғақ, тұман күтіледі.
Ақмола облысының батысы мен оңтүстігінде түнде қар жауып, бұрқасын болады. Күндіз жаңбыр мен қар, бұрқасын және көктайғақ күтіледі. Батыс, солтүстік және шығыс бөліктерінде тұман болады. Оңтүстік-шығыстан соғатын желдің екпіні 15-20 м/с.
Абай облысында түнде солтүстік, оңтүстік және облыс орталығында оңтүстік-шығыстан соғатын желдің екпіні 15-20 м/с, кей жерлерде 23-28 м/с болады. Күндіз оңтүстікте және облыс орталығында желдің екпіні 15-20 м/с, кей жерлерде 23-28 м/с жетеді. 10-11 ақпанда оңтүстік-батыстан және батыстан соғатын желдің екпіні 15-20 м/с, кей жерлерде 23-28 м/с, батыс, оңтүстік және облыс орталығында 30 м/с және одан жоғары болады.
Шығыс Қазақстан облысында түнде солтүстік, шығыс және облыс орталығында оңтүстік-шығыстан соғатын желдің екпіні 15-20 м/с, күндіз 15-20 м/с, кей жерлерде 23-28 м/с, кей жерлерде 30 м/с жетеді. 10-11 ақпанда жел оңтүстік-шығыстан оңтүстік-батысқа ауысып, екпіні 15-20 м/с, кей жерлерде 23-28 м/с, облыстың батысы, солтүстігі және шығысында 30 м/с және одан жоғары болады.
Батыс Қазақстан облысында жаңбыр мен қар жауады. Батыс, солтүстік және оңтүстік бөліктерінде тұман мен көктайғақ күтіліп отыр. Күндіз қар жауады. Оңтүстік-батыстан соғатын жел солтүстік-батысқа ауысып, екпіні 15-20 м/с-ке жетеді.
Алматы облысының солтүстік, оңтүстік және таулы аймақтарында тұман күтіледі. Күндіз батыс, оңтүстік және таулы аудандарда көктайғақ болжанып отыр.
Ақтөбе облысының батысында, солтүстігінде, орталық бөлігінде жауын-шашын (жаңбыр, қар), көктайғақ, тұман күтіледі. Түнде облыс орталығында қар жауады. Түнде облыс орталығында оңтүстік-шығыстан оңтүстік-батыстан соғатын желдің екпіні 15 м/с жетеді.
Қостанай облысының батысында, солтүстігінде және оңтүстігінде түнде қар жауып, қар жауады, күндіз жауын-шашын (жаңбыр, қар), көктайғақ күтіледі. Облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде және шығысында тұман түсуі ықтимал. Оңтүстік-шығыстан соғатын жел оңтүстік-батысқа ауысады, күндіз облыстың батысында, солтүстігінде, шығысында 15-20 м/с жылдамдықпен соғады.
Жетісу облысының таулы аймақтарында кей жерлерде тұман күтіледі. 9-11 ақпанда солтүстік-шығыстан соғатын желдің күші солтүстікте және шығыста 15-20 м/с, облыстың таулы аудандарында екпіні 23-28 м/с болады.
Қызылорда облысының орталық, оңтүстік және шығыс бөлігінде көктайғақ күтіледі. Облыстың солтүстік және орталық бөлігінде тұман түсуі мүмкін. Оңтүстік-шығыстан соғатын жел түнде оңтүстік-батысқа ауысады, ал таңертең облыстың солтүстік және шығыс бөлігінде 15-20 м/с жылдамдықпен соғады.
Павлодар облысының батысында, оңтүстігінде және шығысында күндіз қар жауып, көктайғақ күтіледі. Күндіз облыстың оңтүстігі мен шығысында оңтүстіктен соғатын желдің екпіні 15-20 м/с болады.
Солтүстік Қазақстан облысының батысында және оңтүстігінде түнде қар жауып, қар жауады, күндіз қар жауып, көктайғақ болады. Облыстың оңтүстігінде тұман күтіледі. Оңтүстік-батыстан жел соғады, облыстың батысында, шығысында, оңтүстігінде екпіні 15-20 м/с болады.
Бұған дейін хабарлағанымыздай, ауа райына байланысты екі облыста жол жабылды.