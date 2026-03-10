KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    20:31, 10 Наурыз 2026 | GMT +5

    Боран, тұман және көктайғақ: алдағы күндері ауа райы құбылмалы болады

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстан аумағының көп бөлігінде атмосфералық фронттардың әсерінен ауа райы тұрақсыз болады, жаңбыр мен қар түрінде жауын-шашын күтіледі. Бұл туралы «Қазгидромет» РМҚ мәлім етті.

    Алдағы күндері ауа райы тұрақсыз болады
    Фото: Мақсат Шағырбаев / Kazinform

    — Елдің солтүстік-шығысында және орталығында қалың қар жауады, ал оңтүстік пен оңтүстік-шығыста кей кездері күшті жауын-шашын (жаңбыр, қар) болады. Республика бойынша жел күшейіп, көктайғақ, тұман күтіледі, ал солтүстік өңірлерде боран болуы мүмкін, — делінген хабарламада.

    Елдің көптеген облыстарында ауа температурасының жоғарылауы күтіледі:
    Батыста түнде 15–28° аяздан 6° аяз–2° жылуға дейін, күндіз 2–13° аяздан 0–10° жылуға дейін;

    Оңтүстік-батыста түнде 8–16° аяздан 6° аяз–2° жылуға дейін, күндіз 0–8° аяздан 5–13° жылуға дейін;

    Солтүстік-батыста түнде 22–33° аяздан 2–10° аязға дейін, күндіз 15–20° аяздан 2° аяз–3° жылуға дейін;

    Солтүстікте түнде 15–33° аяздан 10–23° аязға дейін, күндіз 15–25° аяздан 0–7° аязға дейін;

    Орталықта түнде температура 2–15° аяздан 15–30° аязға дейін төмендеп, 12 наурызда 10–21° аязға дейін жоғарылайды; күндіз 2–15° аяздан 10–20° аязға дейін төмендеп, 12 наурызда 0–10° аязға дейін көтеріледі;

    Шығыста түнде 0–8° аяздан 15–30° аязға дейін төмендеп, күндіз 2° аяз–3° жылудан 3–18° аязға дейін;

    Оңтүстікте түнде 2–21° аяздан 7–23° аязға дейін төмендеп, күндіз 13° аяз–5° жылудан 0–5° жылуға дейін;

    Оңтүстік-шығыста түнде 11° аяз–5° жылудан 10–28° аязға дейін төмендеп, күндіз 6° аяз–7° жылудан 0–15° аязға дейін болады.

    Еске сала кетейік, ауа райына байланысты екі өңірде көлік қозғалысы шектелді.

    Тегтер:
    Қазгидромет Ауа райы Боран Тұман
    Бақытгүл Абайқызы
    Автор
