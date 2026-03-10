Боран, тұман және көктайғақ: алдағы күндері ауа райы құбылмалы болады
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстан аумағының көп бөлігінде атмосфералық фронттардың әсерінен ауа райы тұрақсыз болады, жаңбыр мен қар түрінде жауын-шашын күтіледі. Бұл туралы «Қазгидромет» РМҚ мәлім етті.
— Елдің солтүстік-шығысында және орталығында қалың қар жауады, ал оңтүстік пен оңтүстік-шығыста кей кездері күшті жауын-шашын (жаңбыр, қар) болады. Республика бойынша жел күшейіп, көктайғақ, тұман күтіледі, ал солтүстік өңірлерде боран болуы мүмкін, — делінген хабарламада.
Елдің көптеген облыстарында ауа температурасының жоғарылауы күтіледі:
Батыста түнде 15–28° аяздан 6° аяз–2° жылуға дейін, күндіз 2–13° аяздан 0–10° жылуға дейін;
Оңтүстік-батыста түнде 8–16° аяздан 6° аяз–2° жылуға дейін, күндіз 0–8° аяздан 5–13° жылуға дейін;
Солтүстік-батыста түнде 22–33° аяздан 2–10° аязға дейін, күндіз 15–20° аяздан 2° аяз–3° жылуға дейін;
Солтүстікте түнде 15–33° аяздан 10–23° аязға дейін, күндіз 15–25° аяздан 0–7° аязға дейін;
Орталықта түнде температура 2–15° аяздан 15–30° аязға дейін төмендеп, 12 наурызда 10–21° аязға дейін жоғарылайды; күндіз 2–15° аяздан 10–20° аязға дейін төмендеп, 12 наурызда 0–10° аязға дейін көтеріледі;
Шығыста түнде 0–8° аяздан 15–30° аязға дейін төмендеп, күндіз 2° аяз–3° жылудан 3–18° аязға дейін;
Оңтүстікте түнде 2–21° аяздан 7–23° аязға дейін төмендеп, күндіз 13° аяз–5° жылудан 0–5° жылуға дейін;
Оңтүстік-шығыста түнде 11° аяз–5° жылудан 10–28° аязға дейін төмендеп, күндіз 6° аяз–7° жылудан 0–15° аязға дейін болады.
Еске сала кетейік, ауа райына байланысты екі өңірде көлік қозғалысы шектелді.