KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    12:19, 25 Наурыз 2026 | GMT +5

    Бозжыра шатқалында қандай нысандар бой көтереді

    АСТАНА. KAZINFORM — Маңғыстау облысы Қарақия ауданындағы туристік орында 2029 жылға дейін бірқатар инвестициялық жоба іске асырылмақ. Бұл жөнінде ҚР Туризм және спорт министрлігі ресми сауалымызға жолдаған жауабында мәлімдеді.

    визит-центр Бозжыра
    Фото: Маңғыстау облысының әкімдігі

    — Бозжыра сапар-орталығы салынды. Жоба бастамашысы әрі инвестор — «Visit Aktau LTD» ЖШС. Ол 20 уақытша, 5 тұрақты жұмыс орнын қамтамасыз етті. Қазіргі таңда ғимарат құрылысы аяқталып, көгалдандыру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Нысан биыл іске қосылады, — делінген хабарламада.

    Сондай-ақ 2026-2027 жылдарда этно-кофехананы пайдалануға беру жоспарланып отыр. Ал 2027-2028 жылдарда глэмпинг базасы дайын болады. Одан бөлек, үлкен қонақүй салынбақ.

    — «Bozjyra Safari Hotel» қонақүй кешені бой көтереді. Жоба бастамашысы — «Oasis Development» ЖШС. Компания 30 тұрақты, ⁠80 уақытша жұмыс орнын ұсынады. Қазір жобаға қажетті жер учаскесі рәсімделіп жатыр. Құрылыс 2028 жылы аяқталады, — делінген ресми жауапта.

    Сонымен қатар Бозжыра шатқалына апаратын арнайы жол салынып жатыр. Ұзындығы — 14,9 шақырым.

    Туристік орнын көру алаңын электр қуатымен жабдықтау бойынша жобалық-сметалық құжаттама да әзір болған.

    Айта кетейік, бұған дейін Маңғыстаудағы Бозжыра шатқалына қатынау жеңілдейтінін жазғанбыз.

    Тегтер:
    Туризм Маңғыстау облысы Аймақ Бозжыра Инфрақұрылым ҚР Туризм және спорт министрлігі Саяхат
    Алпамыс Файзолла
    Автор
    Соңғы жаңалықтар