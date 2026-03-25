Бозжыра шатқалында қандай нысандар бой көтереді
АСТАНА. KAZINFORM — Маңғыстау облысы Қарақия ауданындағы туристік орында 2029 жылға дейін бірқатар инвестициялық жоба іске асырылмақ. Бұл жөнінде ҚР Туризм және спорт министрлігі ресми сауалымызға жолдаған жауабында мәлімдеді.
— Бозжыра сапар-орталығы салынды. Жоба бастамашысы әрі инвестор — «Visit Aktau LTD» ЖШС. Ол 20 уақытша, 5 тұрақты жұмыс орнын қамтамасыз етті. Қазіргі таңда ғимарат құрылысы аяқталып, көгалдандыру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Нысан биыл іске қосылады, — делінген хабарламада.
Сондай-ақ 2026-2027 жылдарда этно-кофехананы пайдалануға беру жоспарланып отыр. Ал 2027-2028 жылдарда глэмпинг базасы дайын болады. Одан бөлек, үлкен қонақүй салынбақ.
— «Bozjyra Safari Hotel» қонақүй кешені бой көтереді. Жоба бастамашысы — «Oasis Development» ЖШС. Компания 30 тұрақты, 80 уақытша жұмыс орнын ұсынады. Қазір жобаға қажетті жер учаскесі рәсімделіп жатыр. Құрылыс 2028 жылы аяқталады, — делінген ресми жауапта.
Сонымен қатар Бозжыра шатқалына апаратын арнайы жол салынып жатыр. Ұзындығы — 14,9 шақырым.
Туристік орнын көру алаңын электр қуатымен жабдықтау бойынша жобалық-сметалық құжаттама да әзір болған.
